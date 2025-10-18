English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Anti Aging Tips: 50 ఏళ్లలోనూ 25 ఏళ్ల సౌందర్యంతో మెరిసిపోవాలంటే ఇదొక్కటే దారి!

Anti Aging Tips: 50 ఏళ్లలోనూ 25 ఏళ్ల సౌందర్యంతో మెరిసిపోవాలంటే ఇదొక్కటే దారి!

Anti Aging Remedies: మారుతున్న జీవనశైలి కారణంగా చాలా మంది చిన్న వయసులో పెద్దవారిలా కనిపిస్తున్నారు. కొందరైతే 30 ఏళ్లకే ముసలి వాళ్లలాగా చర్మం ముడతలు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో చర్మాన్ని వృద్ధాప్య సమస్యల నుంచి కాపాడేందుకు ఈ చిట్కాలు తెలుసుకోండి.
1 /7

మారుతున్న జీవనశైలి కారణంగా చాలా మంది చిన్న వయసులో పెద్దవారిలా కనిపిస్తున్నారు. కొందరైతే 30 ఏళ్లకే ముసలి వాళ్లలాగా చర్మం ముడతలు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో చర్మాన్ని వృద్ధాప్య సమస్యల నుంచి కాపాడేందుకు ఈ చిట్కాలు తెలుసుకోండి.  

2 /7

ప్రతిరోజూ తగినంత నీరు త్రాగడం వల్ల ముడతలు రాకుండా నిరోధించవచ్చు. చర్మాన్ని హైడ్రేటెడ్‌గా ఉంచవచ్చు.     

3 /7

యాంటీఆక్సిడెంట్లు అధికంగా ఉండే పండ్లు, కూరగాయలను ఎక్కువగా తినడానికి ప్రయత్నించండి. యాంటీఆక్సిడెంట్లు వృద్ధాప్యాన్ని నివారిస్తాయి.     

4 /7

ముఖ మసాజ్ రక్త ప్రసరణను, కొల్లాజెన్ ఉత్పత్తిని పెంచడానికి చాలా బాగుంది. రోజూ చేయడం వల్ల ముఖ ముడతలు కూడా తగ్గుతాయి.     

5 /7

మీరు మీ ముఖాన్ని మసాజ్ చేసే విధంగానే వ్యాయామం చేయండి. ఇది మీ ముఖంలోని కండరాలను బలపరుస్తుంది.     

6 /7

చర్మ సంరక్షణకు ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం, నిద్ర చాలా అవసరం. ఇవి చర్మ వృద్ధాప్యాన్ని తగ్గించడంలో కూడా సహాయపడతాయి.    

7 /7

గమనిక: వైద్యుడిని సంప్రదించకుండా మెంతులు ఎక్కువగా తినవద్దు. మీరు ఏదైనా వైద్య సమస్యతో బాధపడుతుంటే, దానిని తీసుకునే ముందు మీ వైద్యుడిని సంప్రదించండి. పైన చెప్పిన వివరాలు జీ తెలుగు న్యూస్ ధృవీకరించడం లేదు.  

Anti Aging Remedy Anti-aging remedies diy anti-aging remedies anti aging diet Anti Aging anti aging secrets diy anti aging mask Anti Aging Tips anti aging mask

Next Gallery

Jobs: నిరుద్యోగులకు గోల్డెన్ ఛాన్స్.. డిగ్రీ అర్హతతో పరీక్ష లేకుండానే బ్యాంక్ జాబ్స్.. వెంటనే అప్లయ్ చేసేయండి..!