Seemantham Celebration: సీమంతం వేడుకల్లో తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్.. పెళ్లి కూడా చేసుకోకుండానే..!

Star Heroine: ప్రముఖ నటి తాజాగా చేసిన ఒక పని ఇప్పుడు అందరిని ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది.. ప్రస్తుతం ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో వైరల్ గా మారుతోంది. ఫోటోలు కూడా వైరల్ అవుతూ ఆమె అభిమానులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి.. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..
తెలుగులో మొదటిసారిగా మజ్ను సినిమాతో ఇండస్ట్రీలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది హీరోయిన్ అను ఇమ్మాన్యుయేల్. తన మొదటి సినిమాతోనే పర్వాలేదు అనిపించుకున్న ఈ ముద్దుగుమ్మ ఆ తర్వాత నా పేరు సూర్య, ఊర్వశివో రాక్షసివో వంటి చిత్రాలలో నటించింది.
చివరిగా కార్తీ సరసన జపాన్ అనే సినిమాలో నటించినా.. ఈ సినిమా కూడా పెద్దగా సక్సెస్ అందుకోలేదు. ఈమె కెరియర్ లో సినిమాలో సక్సెస్ కంటే ఎక్కువగా ఫ్లాప్ లే ఉన్నాయి.
అయితే గతంలో అల్లు శిరీష్ తో నటిస్తున్న ఒక సినిమా సమయంలో ఈమె ప్రేమలో ఉన్నట్లుగా వార్తలు వినిపించాయి. కానీ అవన్నీ కూడా రూమర్స్ అన్నట్లుగా మిగిలిపోయాయి. ఇక ఆ తర్వాత చాలా రోజులు ఈ హీరోయిన్ మీడియా ముందుకు రాదంట ఈమెకు పెళ్లయింది అన్న వార్తలు కూడా వచ్చాయి. View this post on Instagram A post shared by Anu Emmanuel (@anuemmanuel)
ఇక తాజాగా ఈమె ఒక సీమంతం వేడుకలలో పాల్గొంది. అయితే అది కూడా తన ఫ్రెండ్, కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్ హర్షిత సీమంతం వేడుకలలో పాల్గొంది. ఇక ఈ ఫోటోలలో ఈమెను చూసిన వారందరూ ఈ హీరోయిన్ ఇంకా పెళ్లి చేసుకోకుండానే ఉంది అన్న క్లారిటీ తెచ్చుకున్నాడు.
అందుకు సంబంధించి సోషల్ మీడియాలో ఫోటోలు షేర్ చేయగా వైరల్ గా మారుతున్నాయి. అంతేకాకుండా అక్కడ అందరితో కలిసి భోజనము చేస్తూ సరదాగా గడిపేస్తున్నట్లు కొన్ని ఫోటోలు కూడా షేర్ చేసింది ఈ ముద్దుగుమ్మ. ప్రస్తుతం ఈమెకు సంబంధించిన ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది.