Anu Emmanuel: చీరలో కలువ కళ్లతో మాయ చేస్తున్న అను ఇమ్మాన్యుయేల్.. ఫోటోలు చూశారా..!

Actress Anu Emmanuel: అను ఇమ్మాన్యుయేల్.. ఈ హీరోయిన్ గురించి ప్రత్యేక పరిచయం అవసరం లేదు. ఈ బ్యూటీ చేసింది కొన్ని సినిమాలే అయినా తన నటనతో ప్రేక్షకులకు ఫేవరేట్‌గా మారిపోయింది. అయితే అందం, అభినయం ఉన్న ఈ భామకు.. లక్ కలిసి రాలేదనే చెప్పొచ్చు. అల్లు అర్జున్, పవన్ కళ్యాణ్ వంటి హీరోల సరసన నటించిన కూడా.. రావాల్సిన బ్రేక్ మాత్రం అను ఇమ్మాన్యుయేల్‌కి రాలేదు. తాజాగా గర్ల్‌ఫ్రెండ్ సినిమాలో రష్మిక ఫ్రెండ్‌ క్యారెక్టర్ చేసిన అను నటనకి మంచి మార్కులు పడ్డాయి.   
 
నాని హీరోగా నటించిన ‘మ‌జ్ను’ మూవీతో తెలుగు ఇండస్ట్రీకి అను ఇమ్మాన్యుయేల్ హీరోయిన్‌గా ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఆ తర్వాత వరుస ఆఫ‌ర్ల‌ను ద‌క్కించుకున్నప్పటికీ.. ఈ అమ్మడు నటించిన సినిమాలేవి అనుకున్నంత హిట్ కాలేదనే చెప్పాలి. అయిన‌ప్ప‌టికీ త‌న అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటూనే ఉంది అను ఇమ్మాన్యుయేల్.

తాజాగా హీరోయిన్ రష్మిక స్నేహితురాలిగా గర్ల్‌ఫ్రెండ్ మూవీలో నటించిన అను ఇమ్మాన్యుయేల్‌కి విమర్శకుల ప్రశంసలు దక్కాయి. అయితే సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్‌గా ఉండే అను.. తన అభిమానులతో ఎప్పుడూ టచ్‌లో ఉంటుంది. 

ఇక లేటెస్ట్‌గా అను ఇమ్మాన్యుయేల్ చీరలో షేర్ చేసిన ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి. ఈ ఫోటోలను చూసిన అను ఫ్యాన్స్ బ్యూటిఫుల్ లుకింగ్, సూపర్, సో ప్రెట్టీ అంటూ కామెంట్స్ పెడుతున్నారు.

అయితే అను ఇమ్మాన్యుయేల్ తండ్రి ప్రముఖ మలయాళ చిత్ర నిర్మాత. చిన్నతనంలోనే యాక్టింగ్‌పై ఆసక్తి పెంచుకున్న అను.. తన సినీ ప్రస్థానాన్ని చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్‌గా స్టార్ట్ చేసింది. అను తొలిసారిగా 2011లో "స్వప్న సంచారి" అనే మలయాళ సినిమాలో బాల నటిగా కనిపించింది.  

తెలుగులో నాని మజ్ను మూవీ తర్వాత.. పవన్ కళ్యాణ్‌తో "అజ్ఞాతవాసి", అల్లు అర్జున్‌తో "నా పేరు సూర్య" వంటి తెలుగు చిత్రాలలో  అను ఇమ్మాన్యుయేల్  నటించింది. అయితే ఈ సినిమాలేవి ఆశించిన విజయం సాధించలేదు.   

