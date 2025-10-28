Anupama Parameswaran: ఆ స్టార్ హీరోతో పీకల్లోతూ ప్రేమలో మునిగిన అనుపమ పరమేశ్వరన్.. త్వరలో పెళ్లి..!

Anupama Dating With Dhruv: ప్రేమమ్ మూవీతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు దగ్గరైంది అనుపమ పరమేశ్వరన్. ఆ తర్వాత బ్యాక్ టూ బ్యాక్ సినిమాలలో ట్రెడిషనల్ రోల్స్ చేస్తూ మెప్పిస్తుంది. హీరోయిన్గానే కాదు నటిగా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది అనుపమ. అయితే ఓ స్టార్ హీరోతో అనుపమ పరమేశ్వరన్ లవ్లో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. చాలా కాలంగా వీరిద్దరూ సీక్రెట్గా ప్రేమించుకుంటున్నారట.
అనుపమ పరమేశ్వరన్.. ఈ ఏడాది 6 సినిమాలతో కెరీర్లో మంచి జోరు మీదుంది. తాజాగా ధృవ్ విక్రమ్తో కలిసి అనుపమ నటించిన బైసన్ సినిమా ప్రమోషన్ల సందర్భంగా.. తన పర్సనల్ లైఫ్ మీద ఈ బ్యూటీ చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం ఇండస్ట్రీలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
ఓ ఇంటర్వ్యూలో అనుపమ పెళ్లి గురించి మాట్లాడుతూ.. తాను ప్రేమ వివాహం చేసుకుంటానని స్పష్టం చేసింది. అయితే తన తల్లిదండ్రులను ఒప్పించిన తర్వాతే తన పెళ్లి జరుగుతుందని అనుపమ తెలిపింది.
అయితే అనుపమ పరమేశ్వరన్ ఇప్పటికే ఓ స్టార్ హీరో కొడుకుతో డేటింగ్లో ఉందట. ఆ స్టార్ హీరో ఎవరో కాదు విక్రమ్. ఆయన కొడుకు ధృవ్తో అనుపమ ప్రేమలో ఉందట. చాలా కాలంగా రహస్యంగా ఈ లవ్ ట్రాక్కి నడిపిస్తున్నారట ఈ ఇద్దరు.
త్వరలోనే ఈ ఇద్దరూ తమ పేరెంట్స్ని ఒప్పించి పెళ్లి చేసుకోబోతున్నట్లు కోలీవుడ్ మీడియా కోడై కూస్తోంది. ధృవ్, అనుపమ కలిసి బైసన్ అనే చిత్రంలో కలిసి నటించారు. ఈ మూవీ షూటింగ్లోనే ఇద్దరి మధ్య ప్రేమ బలపడిందని.. అది పెళ్లి వరకు వెళ్తుందని తెలుస్తుంది.
తాజాగా అనుపమ తాను లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకుంటానని స్పష్టంగా చెప్పడంతో.. అది ఖచ్చితంగా ధృవ్తోనేనని నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఇక ఇందులో నిజమెంతా అనేది తెలియాల్సి ఉంది.