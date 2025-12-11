Anupama Parameswaran Photos: హీరోయిన్ అనుపమ పరమేశ్వరన్ గురించి స్పెషల్ ఇంట్రడక్షన్ అవసరం లేదు. మలయాళ చిత్రం ప్రేమమ్తో కుర్రాళ్లని ఫిదా చేసిన ఈ బ్యూటీ.. ఆ క్రేజ్తోనే తెలుగు ఇండస్ట్రీకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. సోషల్ మీడియాలో ఎంతో యాక్టివ్గా ఉండే అనుపమ పరమేశ్వరన్.. తాజాగా బ్లాక్ ఫ్రాక్లో షేర్ చేసిన ఫొటోలు నెట్టింట్లో ఫుల్ వైరల్ అవుతున్నాయి.
తెలుగులో తొలి చిత్రంతోనే తన నటనతో ఆడియెన్స్ ఫేవరేట్ హీరోయిన్గా మారిపోయింది అనుపమ పరమేశ్వరన్. అందం, అభినయంతో విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకున్న ఈ అమ్మడు.. తక్కువ టైమ్లోనే తెలుగులో యంగ్ హీరోల సరసన హీరోయిన్గా అవకాశం సంపాదించుకుంది.
మలయాళ చిత్రం ప్రేమమ్తో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసిన ఈ బ్యూటీ.. ఆ తర్వాత తెలుగు, తమిళం, మలయాళంలో వరుస ఆఫర్స్ అందుకుంది. ఇప్పటివరకూ అనేక హిట్ మూవీస్లో నటించింది అనుపమ.
ఇటీవల వచ్చిన కిష్కిందాపురి, బైసన్ సినిమాలతో.. చాలా సంవత్సరాల తర్వాత బ్లాక్ బ్లస్టర్ హిట్ అందుకుంది అనుపమ పరమేశ్వరన్. ఇక ఈ రెండు సినిమాల విజయాల తర్వాత అనుపమ పరమేశ్వరన్కు ఆఫర్స్ క్యూ కడుతున్నాయి.
అయితే సోషల్ మీడియాలో ఎంతో యాక్టివ్గా ఉండే అనుపమ పరమేశ్వరన్.. తాజాగా బ్లాక్ కలర్ ఫ్రాక్లో బార్బీ డాల్లా మెరిసిపోతూ ఫోటోలకు ఫోజులిచ్చింది ఈ చిన్నది.
ఇక ఈ అనుపమ పరమేశ్వరన్ షేర్ చేసిన ఈ ఫోటోలు.. కొద్ది క్షణాల్లోనే సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి. బ్లాక్ ఫ్రాక్లో న్యూ లుక్తో అదిరిపోయావు, బ్యూటిఫుల్ అంటూ అనుపమ ఫ్యాన్స్, నెటిజన్స్ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.