  • Telugu News
  • Photos
  • Anupama Parameswaran: చీరలో అనుపమ పరమేశ్వరన్ అందం.. చూస్తే కుర్రాళ్ల మతిపోవడం ఖాయం..!

Anupama Parameswaran: చీరలో అనుపమ పరమేశ్వరన్ అందం.. చూస్తే కుర్రాళ్ల మతిపోవడం ఖాయం..!

Anupama Parameswaran: హీరోయిన్ అనుపమ పరమేశ్వరన్ గురించి ప్రత్యేకంగా పరిచయం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మలయాళ చిత్రం ప్రేమమ్‌తో కుర్రాళ్లని ఫిదా చేసిన ఈ అమ్మడు.. ఆ క్రేజ్‌తోనే టాలీవుడ్‌ ఇండస్ట్రీకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. సోషల్ మీడియాలో ఎంతో యాక్టివ్‌గా ఉండే అనుపమ పరమేశ్వరన్.. తాజాగా ఆరెంజ్ కలర్ చీరలో షేర్ చేసిన ఫొటోలు నెట్టింట్లో తెగ ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. 
1 /5

తెలుగులో మొదటి సినిమాతోనే తన నటనతో ప్రేక్షకులను కట్టిపడేసింది.. హీరోయిన్ అనుపమ పరమేశ్వరన్. అందం, అభినయంతో విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకున్న ఈ బ్యూటీ.. తక్కువ సమయంలోనే తెలుగులో యంగ్ హీరోల సరసన హీరోయిన్‌గా ఛాన్స్ కొట్టేసింది.    

2 /5

మలయాళ చిత్రం ప్రేమమ్‌తో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసిన అనుపమ పరమేశ్వరన్.. ఆ తర్వాత బ్యాక్ టూ బ్యాక్ మూవీస్‌తో తెలుగు, తమిళం, మలయాళంలో వరుస ఆఫర్స్ అందుకుంది.  ఇప్పటివరకూ అనేక హిట్ మూవీస్‌లో నటించిన అనుపమకు.. స్టార్ హీరోల సినిమాల్లో మాత్రం అవకాశం రాలేదని చెప్పాలి. 

3 /5

కిష్కిందాపురి, బైసన్ సినిమాతో చాలా ఏళ్ల తర్వాత మంచి హిట్ అందుకున్న అనుపమ పరమేశ్వరన్.. తాజాగా 'లాక్‌డౌన్' సినిమాతో ఆడియెన్స్ ముందుకు వచ్చింది. జనవరి 30న ప్రపంచవ్యాప్తంగా రిలీజ్ అయిన ఈ సినిమా.. నార్మల్ టాక్‌ని సొంతం చేసుకుంది.

4 /5

సోషల్ మీడియాలో ఎంతో యాక్టివ్‌గా ఉంటుంది అనుపమ పరమేశ్వరన్. తన మూవీ అప్డేట్స్‌తో పాటు వ్యక్తిగత విషయాలను కూడా ఫ్యాన్స్‌తో పంచుకుంటుంది. తాజాగా అనుపమ ఆరెంజ్ కలర్ చీరలో చిరునవ్వులు చిందిస్తున్న ఫోటోలను షేర్ చేసింది.    

5 /5

ఇక అనుపమ పరమేశ్వరన్ షేర్ చేసిన ఈ ఫోటోలు.. కొద్ది క్షణాల్లోనే సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి. చీరలో చందమామలా ఉన్నావు, బ్యూటిఫుల్, లుకింగ్ ప్రెట్టీ అంటూ.. ఫ్యాన్స్, నెటిజన్స్ రకరకాలుగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.      

