Anupama Parameswaran: నేను ఆడుకున్న దాన్నే తినిపించారు.. వాంతులు అయ్యాయి.. ఘోరమైన విషయం బయటపెట్టిన నటి

Anupama Parameswaran Interview
కార్తికేయ సినిమా షూటింగ్ సమయంలో ఎదురైన ఒక భావోద్వేగ సంఘటన తన జీవితాన్ని పూర్తిగా మార్చేసిందని అనుపమ పరమేశ్వరన్ వెల్లడించింది. ఆ సంఘటన తర్వాత ఎన్నేళ్ల పాటు తను ఆ విషయం గురించి ఆలోచిస్తూనే ఉండిపోయానని.. ఆ ప్రభావం తను తినే ఫుడ్ పైన కూడా పడింది అని చెప్పుకొచ్చింది.
స్టార్ హీరోయిన్ అనుపమ పరమేశ్వరన్.. తను సూపర్ హిట్ సినిమా కార్తికేయ సమయంలో జరిగిన ఒక సంఘటన చెప్పి అందరిని ఆశ్చర్యపరిచింది. ఆ సంఘటన ఆమె మనసులో ఎన్నేళ్ల పాటు నిలిచిపోయిందని ఆమె చెప్పింది.
అనుపమ మాట్లాడుతూ..” కార్తికేయ సినిమా షూటింగ్ జరుగుతున్న సమయంలో బ్రేక్ టైమ్లో షూటింగ్ లొకేషన్ దగ్గరే ఉన్న మేకల దగ్గర కొంత సమయం ఆడుకున్నాను. ఆరోజు మొత్తం కూడా చిన్న మేక పిల్లలతో ఆడుకుంటూ ఎంతో ఆనందంగా గడిపాను,” అని చెప్పకు వచ్చింది.
అదే రోజు తర్వాత యూనిట్ సభ్యులతో కలిసి లంచ్కు వెళ్లిందంట. “అందరికీ బిర్యానీ వడ్డించారు. పెద్దగా ఆలోచించకుండా నేను కూడా బిర్యాని తిన్నాను. లంచ్ పూర్తయ్యాక.. అసిస్టెంట్ నవ్వుతూ ఒక విషయం చెప్పాడు. ఆ మాట విన్న వెంటనే.. షాక్కు గురయ్యాను. నేను ఆడుకున్న అదే మేక మాంసంతో బిర్యానీ తయారైందని అసిస్టెంట్ చెప్పాడు,” అని చెప్పుకొచ్చింది ఈ హీరోయిన్.
ఆ విషయం విన్న క్షణంలోనే ఆమెకు చాలా అసహ్యం వేసిందని అనుపమ తెలిపింది. ఆ ఆలోచనను భరించలేక వెంటనే వాంతి చేసుకున్నానని ఆమె చెప్పింది. ఆ రోజు నుంచి మటన్ను పూర్తిగా ముట్టుకోవడం కూడా మానేశానని అనుపమ స్పష్టంగా చెప్పింది.
ఆ ఒక్క సంఘటన తన జీవితాన్ని చాలా మార్చేసిందని ఆమె అన్నారు. ఎన్నో రోజులపాటు మట్టం తినకుండా ఉండిపోయాను అని.. ఆ జ్ఞాపకం మళ్లీ మళ్లీ గుర్తుకు వచ్చేదని తెలిపారు. చాలా సమయం తీసుకుని, మానసికంగా బలంగా తయారైన తర్వాతే మళ్లీ మటన్ తినడం మొదలుపెట్టానని చెప్పారు.