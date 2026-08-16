/Anupama Parameswaran: బాధలో ఉంటే అతడికే ఫోన్ చేస్తా.. అనుపమ చెప్పిన స్టార్ హీరో ఎవరో తెలుసా?

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హీరోయిన్ అనుపమ పరమేశ్వరన్ తన వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన విషయాలను అప్పుడప్పుడు అభిమానులతో పంచుకుంటూ ఉంటారు. తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో తనకు అత్యంత ఆప్తులైన వ్యక్తులు, కష్ట సమయంలో తనకు అండగా నిలిచే ఇద్దరు హీరోల గురించి ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
తాను బాధలో ఉన్నప్పుడు ముందుగా గుర్తొచ్చే వ్యక్తి మలయాళ స్టార్ హీరో దుల్కర్ సల్మాన్ అని అనుపమ తెలిపారు. తాను డల్గా ఉన్న సమయంలో అనూహ్యంగా దుల్కర్ నుంచి మెసేజ్ వస్తుందని, అది చూసి ఆశ్చర్యపోతుంటానని చెప్పారు. తన పరిస్థితి ఆయనకు ఎలా తెలుస్తుందో అర్థం కాదని, దుల్కర్తో కొద్దిసేపు మాట్లాడితే తన బాధ మొత్తం మరిచిపోతానని అనుపమ వెల్లడించారు.
దుల్కర్ తర్వాత తాను ఎక్కువగా నమ్మే వ్యక్తి టాలీవుడ్ హీరో రామ్ అని ఆమె తెలిపారు. దీంతో ఈ ఇద్దరు హీరోలతో అనుపమకు ఉన్న స్నేహబంధం మరోసారి చర్చనీయాంశంగా మారింది. దుల్కర్ సల్మాన్తో కలిసి అనుపమ జోమోంటే సువిశేషంగల్ సినిమాలో నటించారు. రామ్తో ఉన్నది ఒకటే జిందగీ, హలో గురు ప్రేమ కోసమే చిత్రాల్లో కలిసి కనిపించారు.
ఇదే ఇంటర్వ్యూలో అనుపమ తన గత రిలేషన్షిప్ గురించి కూడా మాట్లాడారు. తాను ఒకప్పుడు మానసికంగా తీవ్ర ఒత్తిడికి గురైనట్లు తెలిపారు. నార్సిసిస్టిక్ అబ్యూస్ చాలా నిశ్శబ్దంగా జరుగుతుందని, అలాంటి వ్యక్తులు ఎదుటివారిని తమ ఆధీనంలో ఉంచుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తారని పేర్కొన్నారు.
గతంలో తన బ్రేకప్ గురించి మాట్లాడుతూ, ఆ రిలేషన్లో ఉన్న సమయంలో ప్రతి నిమిషం భయం, ఆందోళనతో గడిపినట్లు అనుపమ వెల్లడించారు. ఆ సమయంలో స్నేహితులకు కూడా దూరమయ్యానని, అది తనకు టాక్సిక్ రిలేషన్షిప్గా మారిందని చెప్పారు. కోలీవుడ్ నటుడు ధ్రువ్ విక్రమ్తో అనుపమ రిలేషన్లో ఉన్నట్లు గతంలో ప్రచారం జరిగింది. వీరిద్దరి ఫొటోలు కూడా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. ప్రస్తుతం అనుపమ వరుస సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నారు. తన వ్యక్తిగత జీవితంలో ఎదురైన అనుభవాలను పంచుకుంటూనే, తనకు కష్ట సమయంలో అండగా నిలిచే స్నేహితుల గురించి చెప్పడం అభిమానుల్లో ఆసక్తిని పెంచింది. ముఖ్యంగా దుల్కర్, రామ్ తనకు ఎంతో ప్రత్యేకమైన వ్యక్తులని అనుపమ చెప్పడం ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్గా మారింది.