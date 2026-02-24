English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Star Heroine: అర్థరాత్రి అయినా అతనే కావాలి.. ఆయనకే వీడియో కాల్ చేస్తాను అంటున్న స్టార్ హీరోయిన్..!

టాలీవుడ్ నుంచి బాలీవుడ్ వరకు ఈ మధ్య పెళ్లిళ్లు, ప్రేమ వ్యవహారాలపై వార్తలు ఎక్కువగా వినిపిస్తున్నాయి. కొంతమంది సెలబ్రిటీలు తమ ప్రేమను బహిరంగంగా ప్రకటిస్తుంటే, మరికొందరు మాత్రం నిశ్శబ్దంగా తమ వ్యక్తిగత జీవితాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు. ఇలాంటి సమయంలో హీరోయిన్ అనుపమ పరమేశ్వరన్ పేరు మరోసారి సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.
ఇటీవల అనుపమ ఓ యువ హీరోతో ప్రేమలో ఉందనే వార్తలు వైరల్ అవుతున్నాయి. ఆ హీరో ఎవరో కాదు, కోలీవుడ్ స్టార్ చియాన్ విక్రమ్ తనయుడు ధృవ్ విక్రమ్. వీరిద్దరూ కలిసి నటించిన సినిమా తర్వాత నుంచే ఈ రూమర్స్ మొదలయ్యాయి. షూటింగ్ సమయంలో తీసుకున్న ఫొటోలు, వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొట్టడంతో నెటిజన్లు అనేక కథలు అల్లుకున్నారు.  

అనుపమ పరమేశ్వరన్ మలయాళ సినిమా రంగం ద్వారా సినీ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించింది. ఆ తర్వాత తెలుగు సినిమాలో నటించి మంచి గుర్తింపు సంపాదించుకుంది. తెలుగులో ఆమె చేసిన పాత్రలు కుటుంబ ప్రేక్షకులకు దగ్గర చేశాయి. లంగా ఓణీ లుక్స్‌తో తెలుగు అమ్మాయిలా కనిపించి అభిమానుల మనసు గెలుచుకుంది. కొంతకాలం ఇతర భాషల సినిమాల్లో బిజీ అయినా, మళ్లీ తెలుగులో వరుస సినిమాలతో రీఎంట్రీ ఇచ్చింది.  

ఇటీవల ముంబైలో జరిగిన ఓ అవార్డు కార్యక్రమంలో అనుపమ, ధృవ్ విక్రమ్ కలిసి కనిపించారు. ఆ వేడుకలో ఇద్దరూ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. అదే సమయంలో యాంకర్ ఒక సరదా ప్రశ్న వేసింది. “అర్ధరాత్రి 2 గంటలకు వీడియో కాల్ చేయాలంటే ఎవరికి చేస్తారు?” అని. దీనికి అనుపమ ఎలాంటి ఆలోచన లేకుండా “ధృవ్‌కు చేస్తాను” అని చెప్పింది.  

ఈ సమాధానం బయటకు వచ్చిన వెంటనే సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్స్ దగ్గర నుంచి తెగ కామెంట్లు వస్తున్నాయి. వీరిద్దరూ ప్రేమలో ఉన్నారని నెటిజన్లు కామెంట్లు పెట్టడం ప్రారంభించారు. అయితే ఇప్పటివరకు అనుపమ కానీ, ధృవ్ కానీ తమ సంబంధంపై అధికారికంగా ఏమీ ప్రకటించలేదు. స్నేహమా? ప్రేమా? అనే సందేహాలు ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి.  

ప్రస్తుతం అనుపమ తన కెరీర్‌పైనే పూర్తిగా దృష్టి పెట్టినట్టు కనిపిస్తోంది. వ్యక్తిగత జీవితంపై వచ్చే వార్తలను పెద్దగా పట్టించుకోకుండా తన సినిమాలపై ఫోకస్ చేస్తోంది. అభిమానులు మాత్రం ఈ రిలేషన్ గురించి స్పష్టమైన క్లారిటీ ఎప్పుడు వస్తుందా అని ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

Anupama Parameswaran Anupama Parameswaran love news Anupama Parameswaran Dating Dhruv Vikram Dhruv Vikram Anupama relationship star heroine love Tollywood love rumours

