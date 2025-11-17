English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Anupama Parameswaran: గ్రీన్ కలర్ శారీలో రామ చిలకలా అనుపమ పరమేశ్వరన్.. సన్నింగ్ ఫొటోలు వైరల్!

Anupama Parameswaran: గ్రీన్ కలర్ శారీలో రామ చిలకలా అనుపమ పరమేశ్వరన్.. సన్నింగ్ ఫొటోలు వైరల్!

Anupama Parameswaran Photos: అందాల ముద్దుగుమ్మ అనుపమ పరమేశ్వరన్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు. ఈ బ్యూటీ వరుసగా సినిమాలు చేస్తూ.. సూపర్ హిట్స్‌తో దూసుకెళ్తోంది. సౌత్ ఇండస్ట్రీలో అత్యధిక ఫాలోయింగ్ ఉన్న హీరోయిన్లలో అనుపమ ఒకరు. అయితే సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్‌గా ఉండే ఈ అమ్మడు.. తాజాగా చీరలో షేర్ చేసిన ఫొటోలు వైరల్ అవుతున్నాయి. 
1 /7

తెలుగులో ప్రేమమ్ మూవీతో మంచి క్రేజ్ తెచ్చుకుంది నటి అనుపమ పరమేశ్వరన్. అలాగే ఆ, ఆ సినిమాలో తన నటనతో అందరినీ ఆకట్టుకుంది. తర్వాత శతమానం భవతి, ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ, కార్తికేయ2 ఇలా చాలా సినిమాల్లో నటించి ప్రేక్షకుల ఫేవరేట్ హీరోయిన్‌గా మారిపోయింది.

2 /7

తన మొదటి సినిమాతోనే అందం, అభినయంతో కట్టిపడేసిన అనుపమ.. ఆ తర్వాత బ్యాక్ టూ బ్యాక్ అవకాశాలు అందుకుంటూ తక్కువ సమయంలోనే స్టార్‌డమ్ సంపాదించుకుంది. 

3 /7

ఇప్పుడు తెలుగు, మలయాళంలో వరుస సినిమాల్లో నటిస్తూ.. అనుపమ పరమేశ్వరన్ ఫుల్ బిజీబిజీగా ఉంది. 

4 /7

అయితే ఇప్పటివరకూ అనేక హిట్ మూవీస్‌లో నటించిన అనుపమకు.. స్టార్ హీరోల సినిమాల్లో మాత్రం అవకాశం రాలేదని చెప్పాలి.   

5 /7

పరదా, కిష్కింధపురి, జానకి వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ కేరళ వంటి చిత్రాలతో అలరించిన అనుపమ.. తాజాగా వచ్చిన బైసన్ సినిమాతో మరో హిట్టు తన ఖాతాలో వేసుకుంది. చియాన్ విక్రమ్ తనయుడు ధృవ్ విక్రమ్ బైసన్ సినిమాలో హీరోగా నటించాడు.  

6 /7

ఇదిలా ఉంటే.. తాజాగా అనుపమ పరమేశ్వరన్ సోషల్ మీడియాలో గ్రీన్ కలర్ చీరలో షేర్ చేసిన లేటెస్ట్ స్టన్నింగ్ ఫోటోస్ అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి. చీరలో సింపుల్‌గా ఉంగరాల జుట్టుతో కవ్విస్తోంది ఈ ముద్దుగుమ్మ.   

7 /7

ఇక ఈ ఫొటోలను చూసిన అనుపమ పరమేశ్వరన్ ఫ్యాన్స్, నెటిజన్స్.. వావ్ చీరలో సూపర్, సో ప్రెట్టీ, బ్యూటిఫుల్, లుకింగ్ గార్జియస్, స్టన్నింగ్ అంటూ రకరకాలుగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.   

Anupama Parameswaran Actress Anupama Parameswaran Heroine Anupama Parameswaran Anupama Parameswaran photos Anupama Parameswaran Movies Anupama Parameswaran Latest Photos

