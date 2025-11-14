Anupama Parameswaran: వైట్ లెహంగాలో చురకత్తుల చూపులతో అనుపమ పరమేశ్వరన్.. ఫొటోలు చూశారా..?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Anupama Parameswaran: హీరోయిన్ అనుపమ పరమేశ్వరన్ గురించి ప్రత్యేకంగా పరిచయం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మలయాళ చిత్రం ప్రేమమ్‌తో కుర్రాళ్లని ఫిదా చేసిన ఈ అమ్మడు.. ఆ క్రేజ్‌తోనే టాలీవుడ్‌ ఇండస్ట్రీకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. సోషల్ మీడియాలో ఎంతో యాక్టివ్‌గా ఉండే అనుపమ పరమేశ్వరన్.. తాజాగా వైట్ కలర్ లెహంగాలో షేర్ చేసిన ఫొటోలు నెట్టింట్లో తెగ ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. 
 
తెలుగులో మొదటి సినిమాతోనే తన నటనతో ప్రేక్షకులను కట్టిపడేసింది.. హీరోయిన్ అనుపమ పరమేశ్వరన్. అందం, అభినయంతో విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకున్న ఈ బ్యూటీ.. తక్కువ సమయంలోనే తెలుగులో యంగ్ హీరోల సరసన హీరోయిన్‌గా ఛాన్స్ కొట్టేసింది.      

మలయాళ చిత్రం ప్రేమమ్‌తో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసిన అనుపమ పరమేశ్వరన్.. ఆ తర్వాత బ్యాక్ టూ బ్యాక్ మూవీస్‌తో తెలుగు, తమిళం, మలయాళంలో వరుస ఆఫర్స్ అందుకుంది.  ఇప్పటివరకూ అనేక హిట్ మూవీస్‌లో నటించిన అనుపమకు.. స్టార్ హీరోల సినిమాల్లో మాత్రం అవకాశం రాలేదని చెప్పాలి. 

అనుపమ నటించిన లేడీ ఓరియెంటెడ్ సినిమా పరదాకి కూడా ఆడియెన్స్ నుండి పెద్దగా రెస్పాన్స్ రాలేదు. ఇక రీసెంట్‌గా వచ్చిన కిష్కిందాపురి సినిమాతో.. చాలా ఏళ్ల తర్వాత మంచి హిట్ అందుకుంది అనుపమ పరమేశ్వరన్. బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ హీరోగా నటించిన ఈ చిత్రం మంచి విజయాన్ని అందుకుంది. 

ఆ తర్వాత తమిళంలో ధ్రువ్ హీరోగా వచ్చిన బైసన్ సినిమాలో కూడా అనుపమ నటించగా.. ఈ మూవీ బ్లాక్ బ్లస్టర్ హిట్ కొట్టింది. ఇక ఈ రెండు సినిమాల విజయాల తర్వాత అనుపమ పరమేశ్వరన్‌కు ఆఫర్స్ క్యూ కడుతున్నాయి.     

సోషల్ మీడియాలో ఎంతో యాక్టివ్‌గా ఉంటుంది అనుపమ పరమేశ్వరన్. తన మూవీ అప్డేట్స్‌తో పాటు వ్యక్తిగత విషయాలను కూడా ఫ్యాన్స్‌తో పంచుకుంటుంది. తాజాగా అనుపమ తెల్లటి లెహంగాలో చిరునవ్వులు చిందిస్తున్న ఫోటోలను షేర్ చేసింది.

ఇక ఈ అనుపమ పరమేశ్వరన్ షేర్ చేసిన ఈ ఫోటోలు.. కొద్ది క్షణాల్లోనే సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి. వైట్ లెహంగాలో ఏంజెల్‌లా ఉన్నావు, బ్యూటిఫుల్, లుకింగ్ ప్రెట్టీ అంటూ.. ఫ్యాన్స్, నెటిజన్స్ రకరకాలుగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.   

