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Anupriya Goenka Podcast: "ఆ హీరో ముద్దు పెట్టుకుంటూ..అక్కడ చేయి పెట్టాడు"..'పోటుగాడు' హీరోయిన్ షాకింగ్ కామెంట్!

Written ByHarish Darla
Published: Jul 08, 2026, 09:16 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 09:16 PM IST

Anupriya Goenka Casting Couch: చిత్రసీమలో ఎన్నో రకాలైన సంఘటనలు జరుగుతుంటాయి. అయితే ఎప్పటి నుంచే కాస్టింగ్ కౌచ్ అనే సమస్య నిత్యం నటీమణులతో పాటు ఇతర మహిళలకు వేధింపులు వస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే తాజాగా ఇలాంటి ఓ చేదు జ్ఞాపకాన్ని 'పోటుగాడు' సినిమా హీరోయిన్ అనుప్రియా గోయెంకా గుర్తుచేసుకుంది. 

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ఓ సినిమా షూటింగ్‌లో ముద్దు సన్నివేశంలో నటిస్తున్న క్రమంలో హీరో తనపై చెప్పుకోలేని ప్రదేశంలో చేయి వేసినట్లు చెప్పింది హీరోయిన్ అనుప్రియ. ముద్దు పెడుతున్న నెపంతో తనపై అభ్యంతకరమైన ప్రాంతంలో చేయి వేశాడని చెప్పింది.

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అయితే ఆ సమయంలో తనకు ఇబ్బందిగా అనిపించిందని నటి అనుప్రియ గోయెంకా చెప్పింది. కానీ, షూటింగ్ మధ్యలో అలాంటి అభ్యంతరం చెప్పడం వల్ల షూటింగ్ మధ్యలో ఆగిపోతుందని భయపడినట్లు ఆమె చెప్పుకొచ్చింది. 

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ఒకవేళ హీరోని అదే సమయంలో ప్రశ్నించినా.. తెలియకుండా చేయి అలా వెళ్లిందనే సమాధానం ఇస్తాడని హీరోయిన్ అనుప్రియ చెప్పింది. తాను ప్రొఫెషనల్‌గా ఎక్కడ పట్టుకున్నా అభ్యంతరం చెప్పనని.. కానీ, షూటింగ్ సమయంలో అలా హద్దు మీరడం పట్ల ఎంతో ఒత్తిడిగా అనిపించిందని ఆమె చెప్పింది.

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అయితే ఆ హీరో ఎవరు? ఏ హీరో అలా అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడనే విషయాన్ని ఆమె బహిర్గతం చేయలేదు. 

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మంచు మనోజ్ హీరోగా రూపొందిన 'పోటుగాడు' సినిమాలో అనుప్రియా గోయెంకా కూడా ఓ హీరోయిన్‌గా నటించింది. అయితే ఈమె తెలుగులో కంటే ఎక్కువగా బాలీవుడ్ చిత్రాల్లో నటించింది. 

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'పద్మావత్', 'బాబీ జాసూస్', 'వార్', 'టైగర్ 3' వంటి సినిమాల్లో నటించిన అనుప్రియా గోయెంకా.. 'ఆశ్రమ్', 'అసుర్', 'పాంచాలి' వంటి హిందీ వెబ్‌సిరీస్‌లలో నటించి మెప్పించింది. 

TAGS:
Anupriya Goenka
Anupriya Goenka Misbehave
Anupriya Goenka Casting Couch
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