  • Anushka Adivi Sesh: అనుష్క శెట్టిని నా కాలితో తంతే మెడకి గాయమైంది! హీరో అడివి శేష్ సంచలన వ్యాఖ్యలు!

Adivi Sesh On Anushka: హీరో అడివి శేష్ నటించిన కొత్త చిత్రం 'డెకాయిట్' త్వరలోనే ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఏప్రిల్ 10న ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలుగు, హిందీ భాషలతో పాటు పాన్‌ఇండియా స్థాయిలో విడుదల కానుంది. చిత్ర విడుదల దగ్గర పడుతున్న నేపథ్యంలో సినిమాను ప్రమోషన్స్‌లో చిత్రబృందం జోరు పెంచింది. 
 
అడివి శేష్ తన చిన్ననాటి స్నేహితుడు శానిల్ ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తుండగా.. యార్లగడ్డ సుప్రియ నిర్మతగా వ్యవహరిస్తున్నారు. తెలుగు, హిందీతో పాటు తమిళ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో ఈ సినిమా రిలీజ్ కానుంది. 

అయితే ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా హీరో అడివి శేష్ ఇటీవలే యాంకర్ సుమకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో హీరోయిన్ అనుష్క శెట్టితో జరిగిన ఓ సందర్భాన్ని ఈ విధంగా గుర్తుచేసుకున్నాడు.

వీరిద్దరూ (అనుష్క శెట్టి, అడివి శేష్) కలిసి 'బాహుబలి' సినిమాలో నటించారు. ఇందులో రానా పోషించిన పాత్ర భల్లాల దేవ కుమారుడి పాత్రలో అడివి శేష్ కనిపించారు. 

ఒకానొక సన్నివేశంలో అనుష్కను కాలితో తన్నాలని డైరెక్టర్ ఎస్ఎస్ రాజమౌళి సూచించారని హీరో అడివి శేష్ వెల్లడించారు. ఆ సన్నివేశం సరిగా రావడం లేదని సీన్‌ పండించేందుకు కాలుతో తన్నాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడిందని ఆయన చెప్పుకొచ్చాడు. అలా తన్నిన సమయంలో అనుష్క మెడ భాగం బెణికినట్లు అనిపించిందని అడివి శేష్ చెప్పుకొచ్చాడు. 

అయితే కాలితో బలంగా తన్నినా ఆమె ఏమాత్రం బాధపడకుండా.. సీన్ బాగా వచ్చిందా లేదా అనే ఆలోచన మాత్రమే ఆమెలో ఉందని అడివి శేష్ తెలిపాడు. 

అందుకే అనుష్క.. ఆమె పేరుకు తగ్గట్టుగా 'స్వీటీ' అనే పేరు చాలా సెట్ అయ్యిందని  అని అడివి శేషు అంటున్నాడు. గాయపడినా కూడా సినిమా కోసం ఎంతో కష్టపడడం చిన్న విషయం కాదని నెటిజన్లు కామెంట్ చేస్తున్నారు. 

Healthy Liver: ఖరీదైన ట్రీట్మెంట్ అవసరం లేదు.. ఈ 5 నియమాలు చాలు!