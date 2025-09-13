English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Anushka Shetty: నిన్న అనుష్క..నేడు ఐశ్వర్య లక్ష్మీ..వీళ్లకు ఏమయ్యింది..వరుసపెట్టి ఇదే పని చేస్తున్నారు!

Anushka Aishwarya Lekshmi Social Media: సినీ అభిమానులను షాకింగ్ న్యూస్! ప్రముఖ నటీమణులు సోషల్ మీడియా నుండి వైదొలగుతున్నట్లు వరుస ప్రకటనలు ఇస్తున్నారు. వారు అకస్మాత్తుగా ఎందుకు తప్పుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు? దాని వెనుక ఉన్న నేపథ్యం ఏమిటి? అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకోండి. 
1 /7

ప్రముఖ నటీమణులు అనుష్క శెట్టి, ఐశ్వర్య లక్ష్మి అకస్మాత్తుగా సోషల్ మీడియా నుంచి తప్పుకుంటున్నట్లు ప్రకటించారు. అభిమానులను ఆశ్చర్యపరిచిన ఈ నిర్ణయానికి కారణం ఏమిటి?  

2 /7

ఇద్దరు హీరోయిన్ల సంచలన ప్రకటన: సినీ ఇండస్ట్రీలో మంచి సినిమాలు ఇచ్చిన నటీమణులలో వీరు కూడా ఉన్నారు. ఈ పరిస్థితిలో వారిద్దరూ అకస్మాత్తుగా సోషల్ మీడియా నుండి కొంతకాలం విరామం తీసుకుంటున్నట్లు ప్రకటించారు. వారెవరో కాదు ఒకరు అనుష్క శెట్టి, మరొకరు ఐశ్వర్య లక్ష్మి.  

3 /7

అనుష్క లేఖ: "నేను నీలిరంగు కాంతిని కొవ్వొత్తి వెలుగుతో భర్తీ చేస్తున్నాను. కొంతకాలం సోషల్ మీడియా నుండి విరామం తీసుకుంటున్నాను. ప్రపంచంతో.. జీవితంతో తిరిగి కనెక్ట్ అవ్వడానికి నేను కొంత విరామం తీసుకుంటున్నాను". "కొత్త కథలు, మరిన్ని ప్రేమతో త్వరలో మళ్ళీ కలుద్దాం. ఎప్పటిలాగే నవ్వుతూ ఉండండి. ఎల్లప్పుడూ ప్రేమతో, అనుష్క శెట్టి"  

4 /7

అనుష్క శెట్టి నటించిన 'ఘాటి' సినిమా అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలను సృష్టించింది. అయితే, థియేటర్లలోకి వచ్చిన తర్వాత ప్రేక్షకుల నుంచి మిశ్రమ స్పందన లభించింది. బాక్సాఫీసు వద్ద తక్కువ కలెక్షన్లు వచ్చాయి. కథ, దర్శకత్వంలో అనేక లోపాలు ఉన్నట్లు విమర్శకులు అంటున్నారు. అనుష్క నటన మాత్రమే ప్రశంసలు అందుకుంది. పాత్రకు ఆమె తీసుకువచ్చిన స్వభావం, నిజం విమర్శకులను ఆకట్టుకున్నాయి. కలెక్షన్లు అంచనాలను అందుకోలేకపోవడంతో నిరాశ చెందినప్పటికీ, అభిమానులు అనుష్క ప్రతిభపై తమ నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకుంది.  

5 /7

ఐశ్వర్య లక్ష్మి లేఖ: నటి ఐశ్వర్య లక్ష్మి సోషల్ మీడియాను విడిచిపెడుతున్నట్లు ప్రకటించింది. సినిమా పరిశ్రమ స్వభావం కారణంగా సోషల్ మీడియా అవసరమని తాను నమ్ముతున్నప్పటికీ.. అది తన స్వీయ భావనను ప్రభావితం చేసిందని ఆమె అన్నారు.  

6 /7

"సోషల్ మీడియా నా స్వంత ఆలోచనలను, సృజనాత్మకతను తీసివేసింది" అని ఆమె చెప్పుకొచ్చింది. ఇప్పుడు నిజమైన సంబంధాలను, సినిమాను ఎంచుకోవాలనుకుంటున్నానని వెల్లడించింది.  

7 /7

మట్టి కుస్తీ-2: ఆయన ఇటీవల 'మామన్' సినిమాలో నటించారు. ఈ సినిమా ప్రస్తుతం థియేటర్లలో నడుస్తోంది. గతంలో 'మట్టి కుస్తీ' విడుదలై దాని రెండవ భాగం 'మట్టి కుస్తీ 2' షూటింగ్ ప్రారంభమైందని తెలుస్తోంది. ఈ క్రమంలో సోషల్ మీడియా నుంచి ఆమె కొంత విరామం తీసుకుంటున్నట్లు ప్రకటించింది.   

