Anushka Shetty: అనుష్క ఎంగేజ్మెంట్ ఫోటో వైరల్…ప్రభాస్ కి దూరం చేశారు అంటూ కామెంట్లు.. నిజమేంటంటే..!

Anushka Shetty: టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ అనుష్క గురించి సోషల్ మీడియాలో మరోసారి గాసిప్స్ వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇటీవల ఆమె పెళ్లి చేసుకోబోతుందనే వార్తలు విపరీతంగా ప్రచారం అయ్యాయి. అయితే ఈ వార్తలపై అనుష్క టీం ఇప్పటికే క్లారిటీ ఇచ్చింది. ప్రస్తుతం ఆమె పెళ్లి గురించి ఎలాంటి ఆలోచన లేదని స్పష్టంగా తెలిపింది. అలాగే ఆమె వయస్సు గురించి అనవసరంగా చర్చలు చేయొద్దని కూడా వారు సూచించారు.
ఇలా అధికారికంగా క్లారిటీ వచ్చిన తర్వాత కూడా సోషల్ మీడియాలో కొత్త రూమర్లు మొదలయ్యాయి. తాజాగా ఒక వీడియో, ఫోటో వైరల్ అవుతూ అభిమానులను ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది. ఆ ఫోటోలో అనుష్క చీరలో సంప్రదాయంగా కనిపిస్తుండగా, ఆమె పక్కన ఒక వ్యక్తి నిలబడి ఉన్నాడు. దీంతో కొందరు ఇది అనుష్క ఎంగేజ్మెంట్ ఫోటో అంటూ ప్రచారం చేస్తున్నారు.
ఇంకా కొంతమంది అయితే “అనుష్కను ప్రభాస్కు దూరం చేశారు” అంటూ కామెంట్లు చేస్తూ మీమ్స్ కూడా తయారు చేస్తున్నారు. ఈ పోస్టులు సోషల్ మీడియాలో వేగంగా షేర్ అవుతూ పెద్ద చర్చకు దారితీశాయి. అయితే ఈ వార్తల్లో అసలు నిజం ఏమిటంటే, అది ఎంగేజ్మెంట్ ఫోటో కాదు.
నిజానికి ఆ ఫోటో గతంలో జరిగిన ఒక ఫ్యాషన్ షోలో తీసినది. ఆ ఈవెంట్లో అనుష్క ఒక మోడల్తో కలిసి ఫోటోకు పోజ్ ఇచ్చింది. అదే ఫోటోను ఇప్పుడు తీసుకుని, తప్పుగా ఎంగేజ్మెంట్ ఫోటోగా ప్రచారం చేస్తున్నారు. దీనిపై అనుష్క అభిమానులు అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. View this post on Instagram A post shared by @firstdayfirstshow__
కొంతమంది నెటిజన్లు కూడా నిజం తెలుసుకోకుండా ఇలాంటి వార్తలను నమ్ముతున్నారని కామెంట్లు చేస్తున్నారు. సోషల్ మీడియాలో వచ్చే ప్రతి వార్త నిజం కాకపోవచ్చని, ఫ్యాన్స్ జాగ్రత్తగా ఉండాలని పలువురు సూచిస్తున్నారు.
అనుష్క ఎంగేజ్మెంట్ అంటూ వైరల్ అవుతున్న ఈ ఫోటో పూర్తిగా తప్పుదారి పట్టించే వార్త అని చెప్పాలి. ప్రస్తుతం ఆమె పెళ్లి గురించి ఎలాంటి అధికారిక సమాచారం లేదు. కాబట్టి ఇలాంటి రూమర్లను నమ్మకుండా నిజం తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.