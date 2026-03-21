English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
Anushka Shetty: అనుష్క ఎంగేజ్మెంట్ ఫోటో వైరల్…ప్రభాస్ కి దూరం చేశారు అంటూ కామెంట్లు.. నిజమేంటంటే..!


Anushka Shetty: టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ అనుష్క గురించి సోషల్ మీడియాలో మరోసారి గాసిప్స్ వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇటీవల ఆమె పెళ్లి చేసుకోబోతుందనే వార్తలు విపరీతంగా ప్రచారం అయ్యాయి. అయితే ఈ వార్తలపై అనుష్క టీం ఇప్పటికే క్లారిటీ ఇచ్చింది. ప్రస్తుతం ఆమె పెళ్లి గురించి ఎలాంటి ఆలోచన లేదని స్పష్టంగా తెలిపింది. అలాగే ఆమె వయస్సు గురించి అనవసరంగా చర్చలు చేయొద్దని కూడా వారు సూచించారు.
1 /5

ఇలా అధికారికంగా క్లారిటీ వచ్చిన తర్వాత కూడా సోషల్ మీడియాలో కొత్త రూమర్లు మొదలయ్యాయి. తాజాగా ఒక వీడియో, ఫోటో వైరల్ అవుతూ అభిమానులను ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది. ఆ ఫోటోలో అనుష్క చీరలో సంప్రదాయంగా కనిపిస్తుండగా, ఆమె పక్కన ఒక వ్యక్తి నిలబడి ఉన్నాడు. దీంతో కొందరు ఇది అనుష్క ఎంగేజ్మెంట్ ఫోటో అంటూ ప్రచారం చేస్తున్నారు.  

2 /5

ఇంకా కొంతమంది అయితే “అనుష్కను ప్రభాస్‌కు దూరం చేశారు” అంటూ కామెంట్లు చేస్తూ మీమ్స్ కూడా తయారు చేస్తున్నారు. ఈ పోస్టులు సోషల్ మీడియాలో వేగంగా షేర్ అవుతూ పెద్ద చర్చకు దారితీశాయి. అయితే ఈ వార్తల్లో అసలు నిజం ఏమిటంటే, అది ఎంగేజ్మెంట్ ఫోటో కాదు.  

3 /5

నిజానికి ఆ ఫోటో గతంలో జరిగిన ఒక ఫ్యాషన్ షోలో తీసినది. ఆ ఈవెంట్‌లో అనుష్క ఒక మోడల్‌తో కలిసి ఫోటోకు పోజ్ ఇచ్చింది. అదే ఫోటోను ఇప్పుడు తీసుకుని, తప్పుగా ఎంగేజ్మెంట్ ఫోటోగా ప్రచారం చేస్తున్నారు. దీనిపై అనుష్క అభిమానులు అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.             View this post on Instagram                       A post shared by @firstdayfirstshow__

4 /5

కొంతమంది నెటిజన్లు కూడా నిజం తెలుసుకోకుండా ఇలాంటి వార్తలను నమ్ముతున్నారని కామెంట్లు చేస్తున్నారు. సోషల్ మీడియాలో వచ్చే ప్రతి వార్త నిజం కాకపోవచ్చని, ఫ్యాన్స్ జాగ్రత్తగా ఉండాలని పలువురు సూచిస్తున్నారు.  

5 /5

 అనుష్క ఎంగేజ్మెంట్ అంటూ వైరల్ అవుతున్న ఈ ఫోటో పూర్తిగా తప్పుదారి పట్టించే వార్త అని చెప్పాలి. ప్రస్తుతం ఆమె పెళ్లి గురించి ఎలాంటి అధికారిక సమాచారం లేదు. కాబట్టి ఇలాంటి రూమర్లను నమ్మకుండా నిజం తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.

Next Gallery

