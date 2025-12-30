English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Anushka-Prabhas Favorite Food: ప్రభాస్‎కు నచ్చిందే అనుష్కకు కూడా.. అవును.. స్వీటి ఫేవరేట్ ఫుడ్ ఇదే..!!

Anushka-Prabhas Favorite Food: టాలీవుడ్‌లో అనుష్క శెట్టి పేరు వినిపిస్తే చాలు… గ్రేస్, గ్లామర్, స్ట్రాంగ్ క్యారెక్టర్స్..ఇలా  అన్నీ గుర్తుకు వస్తాయి. ఒకప్పుడు వరుస హిట్లతో ఇండస్ట్రీని ఊపేసిన ఈ స్వీటి.. ఇప్పుడు మాత్రం చాలా సెలక్టీవ్‌గా సినిమాలు చేస్తోంది. ఇటీవల ఆమె నటించిన ఘాటి సినిమా ప్రేక్షకుల అంచనాలను అందుకోలేక బాక్సాఫీస్ వద్ద నిరాశపరిచింది. క్రిష్ డైరెక్షన్ లో వచ్చిన ఈ మూవీ  ఆశించిన స్థాయిలో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోలేకపోయింది. ప్రస్తుతం అనుష్క మలయాళంలో ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తోంది. అదొక్కటి తప్ప.. కొత్తగా మరే తెలుగు సినిమాకు సైన్ చేయలేదు.
సరే అది పక్కన పెడితే..  అనుష్కకు సంబంధించిన ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం ఇప్పుడు  ఫ్యాన్స్ మధ్య హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. అది ఆమెకు ఇష్టమైన ఫుడ్ గురించి. ఓ ఓల్డ్ ఇంటర్వ్యూలో అనుష్క తన ఫుడ్ టేస్ట్ గురించి చెప్పుకొచ్చింది. బయటకు చూస్తే చాలా సాఫ్ట్‌గా.. స్వీట్‌గా కనిపించే అనుష్కకు… హాట్ అండ్ స్పైసీ ఫుడ్ అంటే పిచ్చి అని తెలిసి చాలామందికి షాక్ అయ్యారు. 

స్వీటికి  నాన్‌వెజ్ అంటే చాలా ఇష్టమట. అందులోనూ ప్రత్యేకంగా రొయ్యల వంటలు అంటే ఆమెకు విపరీతమైన ఇష్టమట. ఎక్కడికి వెళ్లినా తనకు నచ్చిన ఫుడ్ దొరికితే మాత్రం కడుపునిండా తింటుందట. ముఖ్యంగా రొయ్యల వేపుడు ఉంటే చాలు…  పడిచస్తా  అన్నట్టుగా మాట్లాడింది అనుష్క. స్వీట్ స్వీట్ గా మాట్లాడిన ఈ మాటలు అప్పట్లో అభిమానులను బాగా ఆకట్టుకున్నాయి.

ఇక్కడే ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ కనెక్షన్ వస్తుంది.అదే ప్రభాస్‌కు కూడా నాన్‌వెజ్ అంటే విపరీతమైన ఇష్టమని తెలుసు. డార్లింగ్ కు  కూడా రొయ్యలు ఫేవరెట్ అని గతంలో ఓ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాడు. అందుకే అనుష్క.. ప్రభాస్ మధ్య డేటింగ్ వార్తలు ఎన్ని వచ్చినా..ఈ కామన్ ఫుడ్ టేస్ట్ మాత్రం ఫ్యాన్స్‌కు మరింత క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది.

ఇక అనుష్కకు ఇష్టమైన ప్రదేశాల విషయానికి వస్తే… బెంగుళూరు, హైదరాబాద్ ఆమెకు చాలా ఇష్టమట. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్‌కు తరచూ రావడం ఇష్టమని చెప్పింది. ప్రకృతి అంటే కూడా చాలా ప్రేమ. నేచర్‌పై రాసిన పుస్తకాలు చదవడం ఆమెకు పెద్ద హాబీ అట. ఖాళీ సమయం దొరికితే పుస్తకాలతోనే గడిపేస్తుందట.

డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ విషయంలో జీన్స్, కార్గోస్, పంజాబీ డ్రెస్సులు ఎక్కువగా ఇష్టపడే అనుష్క, అప్పుడప్పుడు చీరల్లో కూడా చాలా గ్రేస్‌ఫుల్‌గా కనిపిస్తుంది. రంగుల్లో నలుపు, తెలుపు, ఎరుపు అంటే ఇష్టమట. ఆభరణాల్లో చెవి రింగులు, నెక్లెస్‌లు తనకు నచ్చుతాయట.  

తన జీవితంలో ఎప్పటికీ మర్చిపోలేని విషయం ఏంటంటే… యోగా టీచర్‌గా మారడమే అని అనుష్క స్వయంగా చెప్పింది. స్టార్ హీరోయిన్ అయినా, లైఫ్‌లో బ్యాలెన్స్, హెల్త్, మైండ్ పీస్‌కు ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తుందో దీనితో అర్థమవుతుంది. ఏది ఏమైనా అనుష్క, ప్రభాస్ ఇద్దరికీ ఫేవరేట్ డిష్ ఒకటే అవ్వడంతో.. ఫ్యాన్స్ మురిసిపోతున్నారు.   

