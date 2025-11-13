Anushka Shetty: ఆ నిర్ణయం ద్వారానే జీవితం మారింది..44వ పుట్టినరోజు కీలక సీక్రెట్ బయటపెట్టిన అనుష్క..!

Anushka Shetty Fitness : టాలీవుడ్లో రెండు దశాబ్దాలకు.. పైగా ప్రేక్షకులమనసులు గెలుచుకున్న హీరోయిన్ అనుష్క శెట్టి. అరుందతి సినిమాతో “జేజమ్మ”గా పేరు తెచ్చుకున్న అనుష్క.. ఆ తరువాత కూడా ఎన్నో ప్రత్యేకమైన పాత్రలను ఎంచుకుంది. అరుందతి, భగమతి, బాహుబలి, సైజ్ జీరో, మిస్ శెట్టి మిస్టర్ పోలిశెట్టి వంటి సినిమాలు ఆమె నటన వైవిధ్యాన్ని చూపాయి.
ఇటీవల 44వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా.. అనుష్క ఒక ప్రత్యేక వీడియోను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. ఆ వీడియోలో తన జీవితాన్ని మార్చిన పెద్ద నిర్ణయాన్ని వెల్లడించింది. అదే యోగ ఇన్స్ట్రక్టర్గా మారడం. అలాగే ఆమె కొన్ని యోగా ఆసనాలను చూపిస్తూ.. యోగా తనలో ఎలా మార్పు తీసుకువచ్చిందో చెప్పింది. యోగా వల్ల తనకు ఆరోగ్యం మెరుగుపడింది, బరువు తగ్గింది, ఒత్తిడి తగ్గింది, మెటాబాలిజం చాలా బాగుపడిందని చెప్పింది.
అనుష్క ప్రకారం..యోగా తన జీవితంలో సమతుల్యతను..శాంతిని..బలాన్ని తీసుకువచ్చింది. నిపుణులు కూడా యోగా నియమంగా చేస్తే బరువు తగ్గడం, మంచి జీర్ణక్రియ, బలమైన కండరాలు, తక్కువ స్ట్రెస్ వంటి అనేక ప్రయోజనాలు పొందవచ్చని చెబుతున్నారు.
1. సూర్య నమస్కారం: 12 స్టెప్స్తో చేసే ఈ వ్యాయామం మొత్తం శరీరానికీ పూర్తి వర్కౌట్ ఇస్తుంది. రోజూ 5–10 సార్లు చేస్తే మెటాబాలిజం మెరుగుపడుతుంది, కేలరీలు కరుగుతాయి. 2. ప్లాంక్ (చతురంగ దండాసనం): 30–60 సెకన్లు చేస్తే చేతులు, భుజాలు, కాళ్లు బలపడతాయి.
3. వీరభద్రాసనం: లోయర్ బాడీ బలపడుతుంది, రోజంతా కేలరీలు బెర్న్ అవడానికి సహాయపడుతుంది. 4. భుజంగాసనం: జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది, వెన్నెముక బలపడుతుంది.
5. ఆదో ముఖ శ్వానాసనం: రక్తప్రసరణ మెరుగుపడుతుంది, స్ట్రెస్ తగ్గుతుంది. 6. నవాసనం: కోర్ బలపడుతుంది, మెటాబాలిజం మెరుగుపడుతుంది. 7. హలాసనం: థైరాయిడ్ గ్లాండ్.. పనిచేయడం.. మెరుగవుతుంది, మానసిక ప్రశాంతత ఇస్తుంది.