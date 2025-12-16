Anushka Shetty: అనుష్క తన కెరీర్ లో చేసిన అతిపెద్ద బ్లండర్ మిస్టేక్ ఇదేనా..! అందుకే స్వీటీలో ఆ పశ్చాతాపం..

Anushka Shetty Shocking comments: ఎంత పెద్ద వాళ్లైనా.. వాళ్లు తెలిసో తెలియకో.. కొన్ని తప్పులు చేస్తుంటారు. అలాంటి తప్పుల వల్ల వాళ్ల జీవితంలో అలాంటి సంఘటనలు జరగకుండా ముందు జాగ్రత్త పడతారు. సినిమా ఇండస్ట్రీకి కూడా ఇందకు మినహాయింపు కాదు. ఇక కథానాయిక అనుష్క శెట్టి సినీ జీవితంలో చేసిన అతిపెద్ద బ్లండర్ మిస్టేక్ అదేనని పలు సందర్భాల్లో చెప్పిన మాటలు ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ గా మారుతున్నాయి.
అనుష్క శెట్టి .. నాగార్జున హీరోగా పూరీ జగన్నాథ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘సూపర్’ మూవీతో కథానాయికగా ఎంట్రీ ఇచ్చి ఆ తర్వాత వెనుదిరిగి చూసుకోలేదు. ఇక రాజమౌళి దర్శకత్వంలో ప్రభాస్ సరసన నటించిన ‘బాహుబలి’ సిరీస్ తో అనుష్క కెరీర్ కొత్త పుంతలు తొక్కింది.
ఇక ‘బాహుబలి’ సినిమా తర్వాత ఏ సినిమాలు చేయాలో తెలియక.. స్వీటి సతమతమవుతుంది. లేడీ ఓరియండెట్ చిత్రాలతో పలకరిస్తోంది. ఇక ఈ భామ తన కెరీర్ లో స్టార్ హీరోతో సినిమా చేయడం తన సినీ జీవితంలో అతిపెద్ద మిస్టేక్ గా చెబుతూ ఉంది.
అనుష్క శెట్టి.. బాలకృష్ణ సరసన వైవియస్ చౌదరి దర్శకత్వంలో ‘ఒక్క మగాడు’ అనే ఒకే మూవీలో యాక్ట్ చేసింది. హీరోయిన్ గా కెరీర్ స్టార్టింగ్ లో ఈ చిత్రం చేసింది. ఈ చిత్రం 2008 సంక్రాంతి కానుకగా రిలీజై ఆల్ టైమ్ బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్ గా నిలిచింది. ఈ సినిమాలో అనుష్క శెట్టి క్యారెక్టర్ కు పెద్దగా స్కోప్ లేదు. ‘ఒక్క మగాడు’ చిత్రంలో ఓ పాటలో బాలయ్యతో చేసిన అంగాంగ ప్రదర్శన స్వీటిని అభాసు పాలైంది.
కెరీర్ మొదట్లో బాలయ్య, వైవియస్ చౌదరి క్రేజీ కాంబినేషన్ అని ‘ఒక్క మగాడు’ మూవీని స్టోరీ వినకండా ఒప్పుకున్నానని చెప్పింది. అందులో బాలకృష్ణ చేయడం మంచి ఎక్స్ పీరియన్స్ అని చెప్పింది. కానీ కథతో పాటు చిత్రంలో తన పాత్ర ఏంటో అసలు తెలుసుకోకుండా నటించడం తాను చేసిన అతిపెద్ద మిస్టేక్ అని చెప్పుకొచ్చింది. ఈ సినిమా బాలయ్య కెరీర్ లోనే బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్ గా నిలిచిపోయింది.
బాహుబలి తర్వాత ‘భాగమతి’, నిశ్శబ్దం, మిస్ శెట్టి, మిస్టర్ పోలిశెట్టి..‘ఘాటి’ సినిమాల్లో మాత్రమే నటించింది. కానీ చివరగా విడుదలైన ‘ఘాటి’ ఏ మాత్రం అలరించలేకపోయింది. ఇక క్రిష్ దర్శకత్వంలో యాక్ట్ చేసిన ‘ఘాటి’ మూవీ ప్రేక్షకులను పెద్డగా మెప్పించలేకపోయింది. మరోవైపు అనుష్క, ప్రభాస్ పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారంటూ పూటకో వార్త సామాజిక మాధ్యమాల్లో హల్ చల్ చేస్తోంది. ఇద్దరు స్టిల్ బ్యాచిలర్స్ కావడంతో ఈ రూమర్స్ కు మరింత క్రేజ్ పెరిగిందనే చెప్పాలి. అంతేకాదు వాళ్లిద్దరిలో ఎవరో ఒకరి పెళ్లైతే కానీ కానీ ఈ రూమర్స్ కు చెక్ పడవని చెబుతున్నారు.