Anushka Shetty Engagement: కాబోయే భర్తతో హీరోయిన్ అనుష్క శెట్టి..చేయి పట్టుకొని నడుస్తూ..ఫొటోలో ఉన్నది ఎవరో తెలుసా?

Anushka Shetty Engagement Photos: టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ అనుష్క శెట్టి పెళ్లి ఫిక్స్ అయ్యిందని గుసగుసలు వినిపిస్తున్నాయి. ఆమె ఇటీవలే నిశ్చితార్థం రహస్యంగా చేసుకుందనే వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. అందుకు సంబంధించిన వీడియో అంటూ ఇప్పుడు నెట్టింట తెగ ప్రచారం జరుగుతోంది. అయితే వైరల్ అయిన వీడియోలో అనుష్క ఓ వ్యక్తి చేయి పట్టుకొని నడుస్తోంది. అతనే ఆమె కాబోయే భర్తనా? అప్పటికే వారిద్దరికి నిశ్చితార్థం అయిపోయందనే ఇప్పుడు తెగ చర్చ జరుగుతోంది.
సౌత్ సినీ ఇండస్ట్రీలో నటి అనుష్క శెట్టి గురించి తెలియని వారుండరు. ఆమె నటనతో పాటు అందంతోనూ ఎంతో ఆకట్టుకుంది. ఎంతో మంది అభిమానులు కూడా ఉన్నారు. కేవలం గ్లామరస్ నటనతోనే కాకుండా, కథానాయికగా కూడా తనకంటూ అనుష్క ఓ ప్రత్యేక గుర్తింపును సంపాదించుకుంది. ముఖ్యంగా 'అరుంధతి' సినిమాతో ఆమె ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. తక్కువ సమయంలో స్టార్గా ఎదిగిన వారిలో ఆమె ఒకరు. తెలుగు, తమిళంతో పాటు కన్నడ వంటి చిత్రపరిశ్రమల్లో పెద్ద పెద్ద స్టార్లతో కలిసి నటించింది.
రాజమౌళి దర్శకత్వంలో ప్రభాస్ హీరోగా నటించిన 'బాహుబలి' చిత్రంతో అనుష్కకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు లభించింది. ఈ చిత్రంలో అనుష్క కుంతల దేశపు యువరాణి 'దేవసేన' పాత్రను పోషించింది. యువరాణిగా, ఆ తర్వాత బానిస తల్లిగా అనుష్క నటన ఈ చిత్రానికి అతిపెద్ద బలంగా మారింది. బాహుబలి చిత్రం రెండు భాగాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు రూ.2,500 కోట్లు వసూలు చేసి, భారతీయ సినీ పరిశ్రమలో చారిత్రాత్మక రికార్డు సృష్టించాయి.
అయితే అనుష్క శెట్టి 44 ఏళ్ల వయసు వచ్చినా ఇంకా పెళ్లి చేసుకోలేదు. అప్పట్లో హీరో ప్రభాస్ను పెళ్లి చేసుకోబోతోందనే వదంతులు వచ్చాయి. అయితే తాము స్నేహితులంటూ వారిద్దరూ చెప్పుకొచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో అనుష్కకు నిశ్చితార్థం జరిగిందనే ప్రచారంతో ఒక వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
వీడియోలో అనుష్క చేయి పట్టుకొని నడుస్తున్న వ్యక్తి అనుష్కకు కాబోయే భర్త అని సోషల్ మీడియాలో వాదన జరుగుతోంది. ఎందుకంటే అనుష్క అతని చేయి పట్టుకొని నడువడమే అందుకు కారణంగా తెలుస్తోంది. అనుష్క భుజంపై నడుస్తున్న ఆ వ్యక్తి ఎవరో తెలుసుకోవడానికి సోషల్ మీడియాలో వెతుకులాటలు మొదలయ్యాయి.
నిజానికి, సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వీడియో ఎనిమిది సంవత్సరాల క్రితం నాటిది. ఇది 2016లో హైదరాబాద్లో జరిగిన ఒక ఫ్యాషన్ షోకి సంబంధించిన వీడియో. అంతేకాక ఆ వీడియోలో అనుష్కతో పాటు కనిపిస్తున్న వ్యక్తి ఒక ఫ్యాషన్ డిజైనర్. 8 ఏళ్ల క్రితం జరిగిన ఒక ఫ్యాషన్ షోలో ఒక డిజైనర్తో కలిసి అనుష్క ర్యాంప్పై నడుస్తున్న వీడియో ఇప్పుడు నిశ్చితార్థం పేరుతో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.