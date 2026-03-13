English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Anushka Shetty: ఫైనల్ గా పెళ్లి చేసుకోబోతున్న అనుష్క శెట్టి.. పెళ్లి కొడుకు ఎవరు అంటే..!

Anushka Marriage : సౌత్ ఇండియన్ సినీ ఇండస్ట్రీలో ప్రముఖ హీరోయిన్‌గా గుర్తింపు పొందిన అనుష్క శెట్టి.. గురించి ఎప్పటికప్పుడు వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన వార్తలు సోషల్ మీడియాలో వినిపిస్తూనే ఉంటాయి. ముఖ్యంగా ఆమె పెళ్లి గురించి గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా అనేక రూమర్లు వినిపిస్తున్నాయి. అయితే ఈ వార్తలపై అనుష్క ఇప్పటివరకు ఎపుడు పెద్దగా స్పందించలేదు.
 
గత కొద్ది రోజుల నుంచి చాలా తక్కువ సినిమాలు ఒప్పుకుంటుంది అనుష్క.  ఈ క్రమంలో అనుష్క పెళ్లి గురించి వార్త మరోసారి.. సోషల్ మీడియాలో తెగ వినిపిస్తోంది. ఈ ఏడాదిలోనే ఆమె వివాహం చేసుకునే అవకాశం ఉందని కొన్ని కథనాలు చెబుతున్నాయి.

ఇండస్ట్రీలో ఒక సమయంలో అనుష్కకు ఓ ప్రముఖ హీరోతో సంబంధం ఉందని వార్తలు వచ్చాయి. వారిద్దరూ డేటింగ్‌లో ఉన్నారని కూడా అప్పట్లో ప్రచారం జరిగింది.  అయితే ఆ హీరో గానీ, అనుష్క గానీ ఆ విషయంపై ఎప్పుడూ స్పష్టంగా స్పందించలేదు. కొంతకాలం తర్వాత ఆ గాసిప్ స్వయంగా తగ్గిపోయింది.  

ఇటీవలి కాలంలో అనుష్క సినిమాల్లో తక్కువగా కనిపిస్తున్నారు. కొన్ని వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల ఆమె.. సినిమాల సంఖ్య తగ్గించినట్టు సమాచారం. ప్రస్తుతం ఆమె తన వ్యక్తిగత పనులు.. వ్యాపారాలపై ఎక్కువగా దృష్టి పెడుతున్నారని సినీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ముఖ్యంగా రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో పెట్టుబడులు పెట్టి మంచి స్థిర ఆస్తులు సంపాదించుకున్నారని కూడా చెబుతున్నారు.  

అయితే తాజాగా వినిపిస్తున్న వార్తల ప్రకారం అనుష్క కుటుంబ సభ్యులు.. ఆమె పెళ్లి గురించి ఆలోచిస్తున్నారని తెలుస్తోంది. కుటుంబ సభ్యుల సూచనతోనే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారని కొన్ని కథనాలు చెబుతున్నాయి. తమ కుటుంబానికి దగ్గరగా ఉన్న ఒక వ్యక్తితో పెళ్లి జరపాలని చర్చలు జరుగుతున్నాయని ప్రచారం జరుగుతోంది.

ఇంకొన్ని వార్తల ప్రకారం.. ఆమె వివాహం చేసుకోబోయే వ్యక్తి వ్యాపార రంగానికి చెందినవాడని కూడా సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం జరుగుతోంది. అయితే ఈ వార్తల్లో నిజం ఎంత ఉందో ఇప్పటికీ స్పష్టత లేదు. ఈ విషయంపై అనుష్క లేదా ఆమె కుటుంబ సభ్యుల నుంచి అధికారిక ప్రకటన వస్తేనే అసలు విషయం బయటపడుతుంది అని సినీ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.  

ఇదిలా ఉంటే అనుష్క ఇటీవల మిస్ శెట్టి మిస్టర్ పొలిశెట్టి సినిమాతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నారు. అలాగే ఘాటీ అనే చిత్రంలో కూడా నటించారు. ప్రస్తుతం ఆమె మలయాళంలో రూపొందుతున్న కథనార్ సినిమాలో నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ దశలో ఉందని సమాచారం. భవిష్యత్తులో మరికొన్ని సినిమాల కథలు కూడా ఆమె పరిశీలిస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది.

