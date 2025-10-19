Anushka Shetty Love: ఎట్టకేలకు తన ప్రేమ గురించి బయటపెట్టిన హీరోయిన్ అనుష్క..ప్రియుడు ఎవరంటే?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Anushka Shetty Love Story: నటి అనుష్క శెట్టి గురించి సినీ ప్రేమికులు ఎవ్వరూ తెలియని వారు ఉండరు. కానీ, నటనతో పాటు ఆమె అందానికి ఎంతో మంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు. ఇటీవలే ఆమె పెళ్లి గురించి కొన్ని వార్తలు కూడా వచ్చాయి. తాజాగా ఆమె తన తొలిప్రేమ గురించి ఓ ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించింది. ఆ వివరాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 
దక్షిణ భారత సినిమాల్లో స్వీటీగా ప్రసిద్ధి చెందిన నటి అనుష్క శెట్టి, తన నటన, సౌమ్య స్వభావంతో ప్రజల హృదయాలను గెలుచుకుంది. ఇటీవల, ఆమె తన స్కూల్ రోజుల నుండి తన తొలి ప్రేమ గురించి తీపి జ్ఞాపకాలను పంచుకుంది. ఇప్పుడిదే వార్త పూర్తి వైరల్‌గా మారింది.   

అనుష్క మాట్లాడుతూ, తాను స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు ఒక అబ్బాయి తనను రహస్యంగా ప్రేమించుకున్నట్లు బయటపెట్టింది. కానీ, ఆ విషయాన్ని నేరుగా చెప్పడానికి ధైర్యం చేయలేక, తన స్నేహితుడి ద్వారా "ఐ లవ్ యూ" అని చెప్పాడని చెప్పింది.    

దానికి అనుష్క నవ్వింది. కానీ సమాధానం చెప్పలేదు. "నేను అతన్ని ఎప్పుడూ అలా చూడలేదు" అని ఆమె చెప్పింది. ఈ ప్రేమ ఆమె జీవితంలో ఒక మధురమైన, చిరస్మరణీయ జ్ఞాపకంగా మిగిలిపోయింది.    

ఇప్పుడు, ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత కూడా అనుష్క తన వ్యక్తిగత జీవితం గురించి పెద్దగా మాట్లాడటానికి ఇష్టపడదు. కాబట్టి, ఇప్పటివరకు ఆమె తన ప్రేమ లేదా వివాహం గురించి పెద్దగా మాట్లాడలేదు. ఈ మధురమైన జ్ఞాపకం తన జీవితంలో ఏకైక చిరస్మరణీయ క్షణంగా మిగిలిపోయిందని ఈ విషయాన్ని ఆమె షేర్ చేసింది.    

ప్రస్తుతం అనుష్క పూర్తిగా తన నటనపై దృష్టి సారించింది. 'మిస్ శెట్టి మిస్టర్ పొలిశెట్టి' విజయం తర్వాత, ఆమె తన తదుపరి చిత్రాలకు సన్నాహాలు చేయడంలో బిజీగా ఉంది. ఇటీవలే క్రిష్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఘాటీ సినిమా విడుదలై బాక్సాఫీసు వద్ద డిజాస్టర్ గా నిలిచింది. ఇప్పుడు మరో చిత్రంతో అలరించేందుకు ఆమె సిద్ధమైంది.   

