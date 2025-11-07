Anushka Shetty Marriage With Cricketer: అనుష్క శెట్టి అంటే తెలియని సినిమా అభిమాని ఉండరు. ఆమెకు చాలా మంది అభిమానులు ఉన్నారు. దాదాపుగా రెండు దశాబ్దాలుగా ఆమె సినిమా ఇండస్ట్రీలో స్టార్ హీరోయిన్గా ఉంటోంది. ఇటీవలే అనుష్క పెళ్లి గురించి అనేక రూమర్లు వస్తున్నాయి. ప్రభాస్తో పెళ్లి అంటూ వార్తలు వచ్చాయి. ఇప్పుడు ఓ టీమ్ఇండియా క్రికెటర్తో అనుష్క పెళ్లి ఫిక్స్ అయినట్లు వార్తలు తెగ చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.
'బాహుబలి' సినిమా ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన అనుష్క 44 ఏళ్ల తర్వాత కూడా ఒంటరిగానే ఉంది. గతంలో చాలా పుకార్లు వచ్చినప్పటికీ అవి నిజం కాలేదు. కానీ ఇప్పుడు ఆమె పెళ్లి వార్తలు మళ్ళీ తెరపైకి వస్తున్నాయి. ఆమె ఒక క్రికెటర్ను వివాహం చేసుకోవడం గురించి అందరూ మాట్లాడుకుంటున్నారు.
అనుష్క శెట్టి హీరోయిన్ కావడం అంటే కేవలం రెండు సన్నివేశాలు, మూడు పాటలు మాత్రమే కాదని, తనకు కావాలంటే ఒంటి చేత్తో మొత్తం సినిమాను నడిపించగలనని నిరూపించింది.
మొదట్లో పూర్తి బోల్డ్ పాత్రల్లో చాలా అందంగా కనిపించిన ఆమె, తర్వాత 'రుద్రమదేవి', 'దేవసేన', 'భాగమతి' వంటి పాత్రల ద్వారా ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందింది. అందుకే ఆమెకు భారీ అభిమానులు ఏర్పడ్డారు. అంతేకాకుండా, లేడీ ఓరియెంటెడ్ సినిమాల్లో తన నటనతో అనుష్క ప్రేక్షకులను ఆకర్షించింది.
అనుష్క వృత్తిపరమైన జీవితంతో పాటు, ఆమె వ్యక్తిగత జీవితం గురించి, ముఖ్యంగా ఆమె పెళ్లి గురించి సోషల్ మీడియాలో అప్పుడప్పుడు వార్తలు వస్తూనే ఉంటాయి. ఇటీవల అనుష్క టాలీవుడ్ ప్రముఖ దర్శకుడి కొడుకును వివాహం చేసుకోబోతోందని అనేక వెబ్సైట్లలో వార్తలు వచ్చాయి. కానీ అనుష్క కూడా దీనిని ఖండించింది.
ప్రభాస్ తో వివాహం: అనుష్క హీరో ప్రభాస్ తో ప్రేమలో ఉందనే వార్తలు వైరల్ అవుతూనే ఉన్నాయి. దీనిపై స్పందిస్తూ, వారిద్దరూ తాము మంచి స్నేహితులమని చెప్పారు. అయితే, పుకార్లు వస్తూనే ఉన్నాయి. అనుష్క వివాహం గురించి చాలా పుకార్లు ఉన్నాయి. కానీ అవి ఎప్పుడూ నిజం కాలేదు.
వివాహంపై నమ్మకం: కానీ ఇటీవల అనుష్క స్వయంగా తన వివాహం గురించి మాట్లాడింది. ఒక ఇంటర్వ్యూలో అనుష్క మాట్లాడుతూ.. "నేను పెళ్లి అనే సంప్రదాయాన్ని నమ్ముతాను. నేను వివాహానికి ఎప్పుడూ వ్యతిరేకం కాదు. సమయం వచ్చినప్పుడు నేను ఖచ్చితంగా వివాహం చేసుకుంటాను."
స్టార్ క్రికెటర్ తో వివాహం: ఇటీవల అనుష్క పెళ్లి వార్త మళ్లీ తెరపైకి వచ్చింది. ఆమె క్రికెటర్ ని పెళ్లి చేసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉందని వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ వివాహానికి రెండు కుటుంబాలు అంగీకరించాయని సమాచారం. ఇది ఎంతవరకు నిజమో నాకు తెలియదు. కానీ ఈ వార్త ప్రస్తుతం హల్ చల్ చేస్తోంది.