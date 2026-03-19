English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
Anushka Shetty Marriage: అనుష్క శెట్టి పెళ్లి.. క్లారిటీ ఇచేసిన టీమ్..!

Anushka Shetty Marriage: ఇటీవల నటి అనుష్క శెట్టి పెళ్లి గురించి సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. ఈ ఏడాది ఆమె ఒక వ్యాపారవేత్తను వివాహం చేసుకోబోతున్నట్లు ప్రచారం జరిగింది. ఈ వార్తలు అభిమానుల్లో ఆసక్తి కలిగించగా, చాలా మంది దీనిపై నిజం ఏమిటో తెలుసుకోవాలనుకున్నారు. అయితే తాజాగా ఈ ప్రచారాలపై అనుష్క టీమ్ స్పందించింది.
1 /5

అనుష్క టీమ్ విడుదల చేసిన ప్రకటనలో ఈ వార్తలు పూర్తిగా అసత్యమని స్పష్టం చేసింది. ఎలాంటి అధికారిక సమాచారం లేకుండా ఇలా వ్యక్తిగత విషయాలను ప్రచారం చేయడం సరైనది కాదని పేర్కొంది. ఒకరి వ్యక్తిగత జీవితాన్ని వార్తలుగా మార్చే ముందు కనీసం నిజానిజాలు తెలుసుకోవడం అవసరమని చెప్పింది. ఊహాగానాలు, అంచనాలు ఆధారంగా కథనాలు రాయడం బాధ్యతారాహిత్యంగా ఉందని విమర్శించింది.  

2 /5

ముఖ్యంగా అనుష్క వయసుపై జరుగుతున్న చర్చలపై టీమ్ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది. ప్రతి పోస్టులో ఆమె వయసును ప్రత్యేకంగా చూపించడం అనవసరమని తెలిపింది. వయసు ఒక సమస్య అయితే, అదే దృష్టిని హీరోలపై ఎందుకు చూపించరని ప్రశ్నించింది. మహిళల విషయంలో మాత్రమే ఇలా భిన్నంగా వ్యవహరించడం సరైంది కాదని అభిప్రాయపడింది.  

3 /5

అనుష్క శెట్టి తన కెరీర్‌ను ఎంతో గౌరవంగా, కష్టపడి నిర్మించుకున్నారని టీమ్ గుర్తుచేసింది. ఆమె ఎప్పుడూ పబ్లిసిటీ కోసం ప్రయత్నించలేదని, తన పనితోనే పేరు సంపాదించుకున్నారని తెలిపింది. అలాంటి వ్యక్తిని వ్యక్తిగత విషయాల పేరుతో టార్గెట్ చేయడం అన్యాయమని పేర్కొంది.  

4 /5

ఇంకా, ప్రతి వ్యక్తికి తన వ్యక్తిగత జీవితాన్ని గోప్యంగా ఉంచుకునే హక్కు ఉందని టీమ్ స్పష్టం చేసింది. పెళ్లి వంటి విషయాలు పూర్తిగా వ్యక్తిగతమైనవి అని, వాటిని సెన్సేషన్‌గా చూపించడం సరైంది కాదని తెలిపింది. ఇది బ్రేకింగ్ న్యూస్ కాదని, కేవలం వ్యూస్ కోసం ప్రచారం చేయకూడదని హెచ్చరించింది.  

5 /5

చివరగా, మీడియా.. సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు బాధ్యతతో వ్యవహరించాలని టీమ్ కోరింది. ఏ వార్తను ప్రచురించే ముందు నిజానిజాలు నిర్ధారించుకోవాలని సూచించింది. ముఖ్యంగా హీరోయిన్లను కూడా హీరోలతో సమానంగా గౌరవంగా చూడాలని విజ్ఞప్తి చేసింది.

Next Gallery

Eid-ul-Fitr 2026 Holiday: రేపు స్కూళ్లకు సెలవు ఉందా లేదా? రంజాన్ పండుగ మార్చి 20 లేదా మార్చి 21..సెలవు ఎప్పుడంటే?