Anushka Marriage News: పెళ్లి విషయమై శుభవార్త చెప్పనున్న అనుష్క.. ఈ సారి మాత్రం పక్కా అంటున్న స్వీటీ..

Anushka Marriage News: ప్రస్తుతం సినీ ఇండస్ట్రీలో హీరోయిన్స్ లలో అనుష్క సినీ ఇండస్ట్రీలో అనుష్క మోస్ట్ లేడీ ఎలిజిబుల్ బ్యాచిలర్ అని చెప్పాలి. గత కొన్నేళ్లుగా అనుష్క.. తన తోటి నటుడు ప్రభాస్ ను పెళ్లి చేసుకోబోతున్నట్టు వార్తలు వచ్చాయి. తాజాగా అనుష్క.. పెళ్లి విషయమై శుభవార్త చెప్పబోతున్నట్టు ఆమె సన్నిహిత వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
Anushka Marriage News: టాలీవుడ్ మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ లేడీ బ్యాచిలర్ అనుష్క శెట్టికి ఎన్నోసార్లు పెళ్లైపోయింది. అదేంటి అనుకుంటున్నారా.. అవును మన మీడియా వాళ్లే ఎన్నో సార్లు స్వీటి మ్యారేజ్ కూడా చేసేసారు కూడా.
అయితే అభిమానులు మాత్రం అనుష్క పెళ్లి ప్రభాస్ జరిగితే చూడాలనుకునే వాళ్లు ఉన్నారు. దీంతో ఏఐ టెక్నాలజీతో వీళ్లు పెళ్లి చేసుకున్నట్టు ఫోటోస్ కూడా క్రియేట్ చేశారు కూడా. అవి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి కూడా.
అయితే ప్రభాస్, అనుష్కలు ఇద్దరు 40 ప్లస్ ఏజ్ బార్ అయినవాళ్లే. అయితే అనుష్క, ప్రభాస్ మ్యారేజ్ కు జాతకాలు కుదరలేదనే వాదన కూడా ఉంది. తాజాగా స్వీటి త్వరలో ఓ ఇంటావిడా కాబోతున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి.
తాజాగా ఇంట్లో వాళ్లు కూడా అనుష్కకు పెళ్లికి ఒప్పించారట. అయితే వరుడు కూడా సినీ ఇండస్డ్రీకి చెందిన వాడు కాకుండా కర్నాటకకు చెందిన ఎన్నారై అని చెబుతున్నారు. దీనిపై త్వరలో క్లారిటీ రానుంది.
ఏది ఏమైనా అనుష్క నిజంగానే పెళ్లికి ఒప్పుకుంటే ఫ్యాన్స్ కు పండగే. కానీ కొంత మంది హార్డ్ కోర్ ఫ్యాన్స్ కు మాత్రం అనుష్క.. ప్రభాస్ ను చేసుకుంటే పర్ఫెక్ట్ జోడిగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు. ఏది ఏమైనా అనుష్క పెళ్లితో కొత్త జీవితంలో అడుగుపెడితే అంత కంటే కావాల్సిందేమి ఉంటుంది.