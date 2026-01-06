English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Anushka: సమంతపై అనుష్క షాకింగ్ కామెంట్స్.. తెలుగులో కిస్సింగ్ సీన్స్ మొదలుపెట్టింది ఆమె అంటూ వ్యాఖ్యలు..!

Anushka: సమంతపై అనుష్క షాకింగ్ కామెంట్స్.. తెలుగులో కిస్సింగ్ సీన్స్ మొదలుపెట్టింది ఆమె అంటూ వ్యాఖ్యలు..!

Anushka About Samantha: టాలీవుడ్‌లో అనుష్క శెట్టి అంటే ప్రేక్షకులకు ప్రత్యేకమైన అభిమానం ఉంది. ఆమె నటన మాత్రమే కాదు..ఆమె మాట తీరు, సింప్లిసిటీ, గ్రౌండెడ్ నేచర్ కూడా చాలా మందికి ఇష్టం. ఇంటర్వ్యూలలో కూడా అనుష్క ఎప్పుడూ ఓవర్‌గా మాట్లాడకుండా..చాలా నిజాయితీగా మాట్లాడుతుంది. అందుకే ఆమె మాటలకు ఎక్కువ వైరల్ అవడమే కాకుండా అభిమానులు ఇష్టపడుతూ ఉంటారు. అలాంటి అనుష్క.. సమంత గురించి చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం అందరిని ఆశ్చర్యపరిస్తున్నాయి.
 
1 /5

కొంతకాలంగా అనుష్క సినిమాలకు దూరంగా ఉంటోంది. ఆమె చివరిసారిగా కనిపించిన సినిమా ‘ఘాటి’. ఆ తర్వాత ఆమె కొత్త ప్రాజెక్ట్ గురించి ఇప్పటివరకు అధికారికంగా ఏ ప్రకటన లేదు. ఈ గ్యాప్‌లో అనుష్కకు సంబంధించిన పాత ఇంటర్వ్యూలు..వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో మళ్లీ వైరల్ అవుతున్నాయి.

2 /5

ఇటీవల అలాంటి ఒక పాత వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ అయి అందరిని ఆశ్చర్యపరస్తోంది. ప్రముఖ యాంకర్ ప్రదీప్ నిర్వహించిన ఒక టాక్ షోలో అనుష్క పాల్గొంది. ఆ షోలో సరదాగా యోగా ఆసనాల గురించి మాట్లాడుతుండగా, “తెలుగులో కిస్సింగ్ సీన్స్‌కు.. ఏ హీరోయిన్ సరిపోతుంది..?” అనే ప్రశ్న వచ్చింది. ఈ ప్రశ్నకు అనుష్క మొదట “ఇప్పటివరకు తెలుగులో ఏ హీరోయిన్ కూడా ఎక్కువగా కిస్సింగ్ సీన్స్ చేయలేదు అనుకుంటా” అని చెప్పింది.

3 /5

అయితే వెంటనే కొద్దిసేపటి తర్వాత ఆలోచించి, “అయితే సమంత కావొచ్చు. ఆమె ‘ఏమాయ చేసావే’ లాంటి సినిమాల్లో అలాంటి సీన్స్ చేసింది” అని చెప్పింది. ఈ కామెంట్ అప్పట్లో సరదాగా చెప్పినదే అయినా.. ఇప్పుడు మాత్రం సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరస్ అవుతుంది.   

4 /5

అనుష్క మాటలను కొంతమంది అభిమానులు తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటున్నారు. అనుష్క మొదట ఎవ్వరూ చేయలేదని చెప్పి, తర్వాత సమంత పేరు చెప్పడంపై నెటిజన్లు రకరకాల వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు. కొంతమంది “తెలుగులో కిస్సింగ్ సీన్స్‌ను సమంతే మొదలుపెట్టిందని అనుష్క ఇన్‌డైరెక్ట్‌గా చెప్పిందా?” అంటూ ప్రశ్నిస్తున్నారు.  

5 /5

ఇప్పుడు ఈ పాత వీడియో మళ్లీ వైరల్ అవడంతో, అనవసరమైన అర్థాలు తీస్తున్నారు. కానీ అభిమానులు మాత్రం ఇద్దరు హీరోయిన్లను గౌరవంగా చూడాలని..పాత మాటలను కొత్త వివాదాలుగా మార్చకూడదని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Anushka Shetty Comments On Samantha Anushka About Samantha Samantha Kissing Scenes Telugu Movies Anushka Shetty Old Interview Viral

Next Gallery

Pragya Jaiswal: జిమ్ బయట కింద భాగాన్ని పట్టుకొని అసభ్యకరంగా ప్రవర్తన ..వీళ్లు లెస్బియన్లా?