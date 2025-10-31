English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Anushka Shetty: ఆ సినిమాలో నటించినందుకు సంవత్సరమంతా ఏడ్చిన అనుష్క శెట్టి.. అలా చేయడం భరించలేకపోయా అంటూ..

Actress Anushka Shetty: హీరోయిన్ అనుష్క శెట్టి గురించి స్పెషల్ ఇంట్రడక్షన్ అవసరం లేదు. తన అందం, నటనతో ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకుంది. అయితే అనుష్క తన సినీ కెరీర్‌లో చేసిన ఓ సినిమా వల్ల ఏడాది పాటు ఏడుస్తూనే ఉందంటా. కానీ ఆ మూవీనే అనుష్క సినీ జాతకాన్ని మార్చేసి.. టాలీవుడ్‌లో లేడీ సూపర్ స్టార్‌గా ఎదిగేందుకు కారణమైంది. మరి ఆ సినిమా ఏంటి..? అనుష్క అంతలా ఏడ్వడానికి కారణమేంటనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
 
హీరోయిన్లు కొత్తగా ఇండస్ట్రీకి వచ్చినప్పుడు నిలదొక్కుకోవడం చాలా కష్టం. మొదటి సినిమా కోసం చాలా కష్టపడాలి. అంతేకాకుండా యాక్టింగ్‌తో ఆడియెన్స్‌ని మెప్పించాలి. అలా చేస్తేనే ఆ తర్వాత సినిమాల్లో ఛాన్సులు వస్తాయి. అయితే నటి అనుష్క శెట్టికి ఆమె ఫస్ట్ సినిమా 'సూపర్' పీడకలలా మిగిలిపోయిందట.

హీరో నాగార్జున సరసన అనుష్క శెట్టి సూపర్ మూవీతో హీరోయిన్‌గా టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. అయితే ఈ సినిమా ద్వారా అనుష్కకి కూడా మంచి గుర్తింపే వచ్చింది. కానీ ఆ మూవీలో నటించడం వల్ల అనుష్క సంవత్సరం పాటు ఏడ్చిందట. 

అనుష్క సినిమాల్లోకి రాకముందు యోగా టీచర్‌గా వర్క్ చేసేది. అయితే అనుష్కని చూసిన డైరెక్టర్ పూరి జగన్నాధ్.. మూవీ ఆడిషన్‌కి రావాలని అడగడంతో.. యోగా క్లాస్ ఉందని చెప్పి తప్పించుకుందంట. అయితే ఆడిషన్‌కి రమ్మన్న రోజు కంటే ముందే.. అనుష్కకి పూరి మరోసారి గుర్తు చేస్తూ ఫోన్ చేశారట. దీంతో అనుష్క ఆడిషన్‌కి వెళ్లిందంట.  

అయితే అప్పటికే మరో హీరోయిన్‌తో గ్లామరస్ ఫొటో షూట్ చేస్తుండటం చూసిన అనుష్క.. తాను కూడా అలాగే చేయాలేమో అని ఏడ్చేసిందంట. ఇక అప్పటికీ అనుష్కకి అసలు ఫొటో‌షూట్ అంటే కూడా ఏంటో కూడా తెలియదంట. కానీ నాగార్జున తనను నమ్మి.. సూపర్ మూవీలో అవకాశం ఇచ్చారని అనుష్క తెలిపింది.  

అనుష్క మాట్లాడుతూ.. మాది చాలా సాంప్రదాయ కుటుంబం. సూపర్ మూవీలో చాలా మోడ్రన్‌గా పొట్టి బట్టలు వేసుకోవాలి. అలాంటివి నాకు అస్సలు అలవాటు లేదు. ఇండస్ట్రీకి కొత్త కావడం వల్ల అలా పొట్టి బట్టలు వేసుకోవడం భరించలేకపోయా.. అందుకే ఏడాది పాటు ఏడుస్తూనే ఉన్నా అని అనుష్క శెట్టి తెలిపింది. ఆ తర్వాత మెల్లిగా అవకాశాలు రావడంతో ఇండస్ట్రీ తనకు అలవాటైపోయింది అని అనుష్క చెప్పింది.    

