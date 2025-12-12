Anushka: ఆ ఇద్దరు తెలుగు స్టార్ హీరోలు ఒకరినొకరు ప్రేమించుకునే వాళ్ళు.. అనుష్క సెన్సేషనల్ కామెంట్స్..

Anushka Interview: తెలుగు అభిమానులు ఎంతో ముచ్చటగా స్వీటీ అని పిలుచుకునే హీరోయిన్ అనుష్క. అనుష్క చెప్పే చిన్న మాటలు కూడా మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి. ఒకరకంగా స్టార్ హీరోలకు సమానంగా ఈమెకు క్రేజ్ ఉంది. ఈ క్రమంలో గతంలో అనుష్క చేసిన కొన్ని వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతుంది అందరిని ఆకట్టుకుంటున్నాయి..
అరుంధతి సినిమాతో తనెంతో రుజువు చేసుకున్న హీరోయిన్ అనుష్క. ఆ సినిమా దగ్గర నుంచి స్టార్ హీరోలకి ఉన్నంత క్రేజ్ అనుష్కకు కూడా వచ్చింది. బాహుబలి చిత్రంతో ఏకంగా పాన్ ఇండియా స్టార్ హీరోయిన్గా మారింది.
ఘాటీ సినిమాతో ఈ మధ్యనే మరోసారి వెండి తెర ర పైన కనిపించిన అనుష్క…ఇంకా తన తదుపరి ప్రాజెక్టు గురించి క్లారిటీ ఇవ్వలేదు. అనుష్క తర్వాత సినిమా గురించి ఎప్పుడు చెబుతుందా అని ఆమె అభిమానులు ఎదురుచూస్తున్నారు.
ఈ క్రమంలో తాజాగా అనుష్కకు సంబంధించిన ఒక పాత వీడియో వైరల్ అవుతూ అందరిని ఆకట్టుకుంటుంది. ఈ వీడియోలో అనుష్క ఇద్దరు హీరోల గురించి కొన్ని కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది.
రానా.. బన్నీ అనగా అల్లు అర్జున్ .. వాళ్ళిద్దరూ ఒకరినొకరు ఫ్లర్ట్ చేసుకునే వాళ్ళు అంటూ.. సెన్సేషనల్ వ్యాఖ్యలు చేసింది అనుష్క. ప్రస్తుతం ఎందుకు సంబంధించిన వీడియో వైరల్ అవుతూ అందరిని ఆశ్చర్యపరస్తోంది.
అయితే వీళ్ళ ముగ్గురు కలిసి రుద్రమదేవి సినిమాలో నటించిన సంగతి తెలిసిందే. ఇక ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్ అప్పుడే అనుష్క ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.