AP 10th Results: 10వ తరగతి పరీక్షా ఫలితాలపై బిగ్ అప్డేట్.. రిజల్ట్స్ ఎప్పుడంటే..?

AP 2026 10th Results: రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 10వ తరగతి బోర్డు పరీక్షలు నడుస్తున్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో పదో తరగతి పరీక్షలు మార్చి 16 నుంచి ప్రారంభం కాగా.. ఏప్రిల్ 2న ముగియనున్నాయి. ఈ క్రమంలో టెన్త్ క్లాస్ రిజల్ట్స్‌పై అప్‌డేట్ వచ్చేసింది. జవాబు పత్రాల మూల్యాంకనం ఏప్రిల్ 4 నుంచి ప్రారంభించనున్నట్లు ఏపీ పాఠశాల విద్యాశాఖ వెల్లడించింది. 
 
ఏపీలో పదో తరగతి పరీక్షలు ఏప్రిల్ 2న ముగుస్తుండగా.. జవాబు పత్రాల మూల్యాంకనం ఏప్రిల్ 4 నుంచి ప్రారంభించనున్నట్లు ఏపీ పాఠశాల విద్యాశాఖ తెలిపింది. ఏప్రిల్‌ 4 నుంచి 13 వరకు.. మొత్తం 10 రోజుల్లో జవాబు పత్రాల కరెక్షన్ పూర్తి చేయాలని ప్రభుత్వ పరీక్షల విభాగం వెల్లడించింది. పరీక్ష పేపర్ల మూల్యాంకనంలో పాటించాల్సిన నిబంధనలపై తాజాగా మార్గదర్శకాలు విడుదల చేశారు.  

రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మొత్తం 26 జిల్లా కేంద్రాల్లో పరీక్ష పత్రాల మూల్యాంకనానికి ఏర్పాట్లు చేశారు. ఏప్రిల్ 4 నుండి 13 వరకు 10 రోజుల పాటు ఈ మూల్యాంకనం నిర్వహించనున్నారు. ఒక్కో అసిస్టెంట్ ఎగ్జామినర్‌కు ఒక రోజుకు 40 జవాబు పత్రాలను కరెక్షన్ చేయడానికి ఇస్తారు.  

వీటిలో ఉదయం 20, మధ్యాహ్నం నుంచి 20 చొప్పున 40 జవాబు పత్రాలను మూల్యాంకనం చేయాల్సి ఉంటుంది. మూల్యాంకనంలో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తే.. భారీగా జరిమానాలు విధిస్తామని ప్రభుత్వం ఇప్పటికే అసిస్టెంట్ ఎగ్జామినర్లకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది.  

మార్కులను మాన్యువల్‌తో పాటు ట్యాబ్‌ల్లోనూ నమోదు చేయాలి. ఇంటర్, పదో తరగతి.. రెండు తరగతులకు ఈ విధానం వర్తిస్తుందని తెలిపారు. మార్కుల లెక్కింపులో పొరపాట్లు లేకుండా చూసేందుకు గాను ఈ సంవత్సరం ట్యాబ్‌లను తీసుకొచ్చారు.  

గత సంవత్సరం మార్కుల మూల్యాంకనంలో పొరపాట్లు జరగడంతో ఈసారి మరింత జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలని సూచించారు. 10 రోజుల్లో మార్కుల నమోదు ప్రక్రియ పూర్తి చేసి.. ఏప్రిల్‌ మూడో వారం నాటికి పదో తరగతి ఫలితాలు వెల్లడించాలని విద్యాశాఖ భావిస్తోంది.  

