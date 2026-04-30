AP 10th Results 2026: కాసేపట్లో ఏపీ 10వ తరగతి ఫలితాలు విడుదల.. ఒక్క క్లిక్‌తో రిజల్ట్స్‌ ఇలా చెక్‌ చేసుకోండి!

AP 10th Results 2026: ఏపీ 10వ తరగతి ఫలితాలు నేడు విడుదల కానున్నాయి. ఉదయం 11 గంటలకు రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ అధికారికంగా ఈ ఫలితాలను విడుదల చేయనున్నారు. మార్చి 16 నుండి ఏప్రిల్ 1 వరకు జరిగిన ఈ పరీక్షలకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సుమారు 6.3 లక్షల మంది విద్యార్థులు హాజరయ్యారు. 
 
ఆంధ్రప్రదేశ్ టెన్త్ విద్యార్థులకు బిగ్ అలర్ట్. పదో తరగతి పబ్లిక్‌ పరీక్షల ఫలితాల విడుదలకు సర్వం సిద్ధమైంది. ఈ రోజు ఉదయం విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ ఎక్స్ వేదికగా ఫలితాలను విడుదల చేయనున్నారు. ఈ మేరకు రాష్ట్ర విద్యాశాఖ అధికారిక ప్రకటన వెలువరించింది. గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఈసారి రికార్డు స్థాయిలో వేగంగా వాల్యూయేషన్ పూర్తి చేసి ఫలితాలను ప్రకటిస్తుండటం విశేషం.   

ఏపీ పదో తరగతి 2026 ఫలితాల కోసం results.bse.ap.gov.in, https://www.manabadi.co.in/ లో రిజల్ట్స్ చెక్‌ చేసుకోవచ్చు. అలాగే మనమిత్ర వాట్సాప్ నంబర్ 9552300009 ద్వారా ఫలితాలు పొందొచ్చు.‘LEAP’ మొబైల్ యాప్ ద్వారా, డీజీలాకర్‌ ద్వారా కూడా ఫలితాలను తెలుసుకోవచ్చు.  

మార్చి 16 నుంచి ఏప్రిల్ 1 వరకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పదో తరగతి పబ్లిక్‌ పరీక్షలు జరిగిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ పరీక్షలకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దాదాపు 6.30 లక్షల మంది విద్యార్థులు హాజరయ్యారు. ప్రభుత్వ పరీక్షల విభాగం పదో తరగతి ఫలితాల విడుదలకు సంబంధించి ఇప్పటికే అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది.   

ఈ ఫలితాలను విడుదల చేసిన వెంటనే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా హెడ్‌మాస్టర్లు ఫలితాలను స్కూల్ లాగిన్స్ ద్వారా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చని తెలిపారు. విద్యార్థులు వారి పబ్లిక్ పరీక్షలకు సంబంధించిన హాల్ టికెట్ నంబర్‌ వెబ్‌సైట్‌లో నమోదు చేసి ఫలితాలను పొందవచ్చు.   

కాగా ఏపీ సర్కార్ మార్కులకు సంబంధించి ఎలాంటి పొరపాట్లు జరగకుండా ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకుంది. ఈ ఏడాది ట్యాబ్ విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. విద్యార్థుల ఆన్సర్ షీట్లు వాల్యూషన్ చేసిన తరువాత మార్కులను కౌంట్ చేసిన పేపర్ రికార్డుల్లో నమోదు చేయడంతో పాటుగా ట్యాబ్‌లలో కూడా వెంటనే అప్లోడ్ చేశారు.    

