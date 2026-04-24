10th Results 2026: విద్యార్థులకు అలర్ట్.. 10వ తరగతి ఫలితాలపై బిగ్ అప్డేట్.. రిజల్ట్ ఎప్పుడంటే?

10th Class Results 2026: ఏపీ, తెలంగాణలో ఇప్పటికే ఇంటర్ ఫలితాలు రిలీజ్ అయ్యాయి. సప్లీమెంటరీ పరీక్ష ఫీజు తేదీ కూడా వచ్చేసింది. దీంతో పదో తరగతి విద్యార్థులు తమ ఫలితాల రిలీజ్ కోసం ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. తాజాగా ఏపీ పదో తరగతి ఫలితాల విడుదలపై బిగ్ అప్డేట్ వచ్చేసింది. మే మొదటి వారంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ పదో తరగతి ఫలితాలను విడుదల చేయనున్నట్లుగా తెలుస్తోంది.
 
ఏపీ పదో తరగతి ఫలితాల విడుదలపై బిగ్ అప్డేట్ వచ్చేసింది. ఏపీలో పదో తరగతి పరీక్షలు ఏప్రిల్ 3న ముగిశాయి. ఏప్రిల్ 15 నాటికి జవాబు పత్రాల వాల్యూయేషన్ కూడా పూర్తయ్యింది. దీంతో ఫలితాల విడుదల కోసం విద్యార్థులు మాత్రమే కాక వారి తల్లిదండ్రులు కూడా ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఏపీ పది ఫలితాలపై కీలక సమాచారం తెలిసింది.  

మే మొదటి వారంలో ఏపీ పదో తరగతి ఫలితాలను విడుదల చేయనున్నట్లుగా సమాచారం. ఈసారి మార్కుల లెక్కింపులో పొరపాట్లు తలెత్తకుండా చూసేందుకు గాను ప్రభుత్వం ట్యాబ్ విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. దీని ప్రకారం జవాబు పత్రాలు మూల్యాంకనం చేశాక.. మార్కులను కౌంట్ చేసి చేతితో నమోదు చేయడంతో పాటు ట్యాబ్‌లలో కూడా వెంటనే అప్‌లోడ్ చేస్తున్నారు. మొదట్లో కొన్ని టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎదురైనప్పటికీ.. అధికారులు వాటిని త్వరగా పరిష్కరించి ప్రక్రియను ముందుకు కొనసాగించారు.  

ఈ సంవత్సరం ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మొత్తం 6,40,916 మంది విద్యార్థులు పదో తరగతి పరీక్షలు రాశారు. మొత్తం హాజరు శాతం సుమారు 99.5 శాతంగా నమోదైంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 3 వేల 415 పరీక్షా కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు. ప్రస్తుతం మార్కుల ప్రాసెసింగ్ జరుగుతోంది. అన్నీ సవ్యంగా సాగితే మే మొదటి వారంలో ఫలితాలు విడుదలయ్యే అవకాశముంది.  

ఇక తెలంగాణలో పదో తరగతి పరీక్షలు ఏప్రిల్ 13న పూర్తయ్యాయి. అక్కడ సుమారు 5.28 లక్షల మంది విద్యార్థులు పరీక్షలు రాశారు. తెలంగాణలో కూడా మే 4 లేదా 5 తేదీల్లో ఫలితాలు విడుదల చేసే అవకాశం ఉందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.   

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో వాల్యూయేషన్ ఇప్పటికే పూర్తయినందున, ఫలితాలు త్వరలోనే ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. మరిన్ని వివరాల కోసం అధికారిక వెబ్‌సైట్ https://www.bse.ap.gov.in/ ను సందర్శించవచ్చు. అదేవిధంగా 9552300009 నంబర్‌కు మెసేజ్ చేసి వాట్సాప్ ద్వారా కూడా ఫలితాలను పొందవచ్చు.  

