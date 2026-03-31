Inter 2026 Result Dates: ఏపీ, తెలంగాణలో ఇంటర్మీడియట్ రిజల్ట్స్ తేదీలు ఇవే.. ఎప్పుడంటే?

AP and Telangana Inter Result Dates 2026: రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇంటర్ 2026 పబ్లిక్‌ పరీక్షలు ముగిశాయి. అటు తెలంగాణలో, ఇటు ఏపీలో జవాబు పత్రాల మూల్యాంకనం కొనసాగుతుంది. అయితే రిజల్ట్స్ కోసం ఎదురు చూస్తున్న విద్యార్థుల నిరీక్షణ త్వరలోనే ముగియనుంది. ఈ మేరకు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు ఇంటర్‌ ఫలితాల‌ను ఏప్రిల్ రెండో వారంలోపు రిలీజ్ చేసేందుకు ఆయా రాష్ట్రాల విద్యాశాఖలు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాయి. 
 
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మార్చి 15 నుంచే ఇంటర్ పరీక్షల జవాబు పత్రాల వాల్యుయేషన్ మొదలైంది. కుదిరితే ఏప్రిల్ 6వ తేదీనే ఇంటర్‌ ఫలితాలను రిలీజ్ చేయాలని అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఒకవేళ కుదరకపోతే ఏప్రిల్ 10 లోపు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఫలితాలు విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది.  

ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాష్ట్రంలో మార్చి 21 నుంచి ఇంటర్ పరీక్షల జవాబు పత్రాల వాల్యుయేషన్ మొదలైంది. ఈ ప్రక్రియను ఏప్రిల్‌ 14లోగా పూర్తి చేయాలని ఏపీ విద్యాధికారులు భావిస్తున్నారు. అంతా అనుకున్నట్లు పూర్తయితే ఏప్రిల్‌ 21లోగా ఫలితాలు వెల్లడించాలని ఇంటర్‌ బోర్డు భావిస్తోంది.   

తెలంగాణలో ఈసారి స్పాట్‌ కేంద్రాల సమయం రెండు గంటలు పెంచారు. గత ఏడాది వరకు ఉదయం 10 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు వాల్యుయేషన్ సాగేది. కానీ ఈసారి ఉదయం 9 నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు పనిచేయాలని డీఐఈవోలు ఆదేశించారు.   

అంతేకాకుండా ఫలితాలు త్వరగా వెల్లడించాలని భావిస్తున్న ఇంటర్‌ బోర్డు రోజుకు 40 జవాబు పత్రాలు మూల్యాంకనం చేయాలని ఉపాధ్యాయులకు హుకూం జారీ చేశారు. గతంలో రోజుకు 30 పేపర్లు ఇచ్చేవారు.    

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 25 జిల్లా కేంద్రాల్లో ఏర్పాటు చేసిన వాల్యుయేషన్ కేంద్రాల్లో ఒక్కో లెక్చరర్‌కు ఉదయం 15, మధ్యాహ్నం 15 జవాబు పత్రాలను మూల్యాంకనానికి ఇస్తున్నారు. రెండు రాష్ట్రాల్లో జూన్ 1 నుంచి తిరిగి జూనియర్ కాలేజీలు ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో మే 31 నాటికే సప్లిమెంటరీ పరీక్షల ఫలితాలను కూడా పూర్తి చేయాలని ఈ రెండు రాష్ట్రాల బోర్డులు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయి.  

