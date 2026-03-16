Annamayya: 10వ తరగతి పాసైతే ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు.. ఎంపికైతే రూ.34000 జీతం, ఎలా అప్లై చేయాలంటే?

DWCWEO Annamayya Multi purpose staff Recruitment 2026: ఏపీ అన్నమయ్య జిల్లాలో ఆఫీస్ అసిస్టెంట్, మల్టీపర్పస్‌ స్టాఫ్‌ పోస్టుల భర్తీకి శ్రీకారం చుట్టింది. ఈ నేపథ్యంలో అన్నమయ్యజిల్లా మహిళా, శిశు సంక్షేమ సాధికారత ఆఫీసు (DWCWEO)లో దరఖాస్తుల స్వీకరణ చేపట్టారు. అధికారిక వెబ్‌సైట్ annamayya.ap.gov.in నోటిఫికేషన్‌ వివరాలు ఉన్నాయి. ఆఫ్‌లైన్‌ విధానంలో ఈ దరఖాస్తుల స్వీకరణ చేపట్టారు. ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు వెంటనే దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఆ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. 
 
 ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూస్తున్న యువతకు సువర్ణ అవకాశం. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని అన్నమయ్య డిస్టిక్ విమెన్, చైల్డ్ వెల్ఫేర్ ఉద్యోగాల భర్తీ చేపడుతోంది.. అధికారిక వెబ్‌సైట్ లో నోటిఫికేషన్‌ చదివి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. దీనికి ఎలాంటి పరీక్ష కూడా ఉండదు.    

ఆఫీస్ అసిస్టెంట్, మల్టీ పర్పస్ స్టాఫ్‌ పోస్టులు మొత్తంగా 18 ఉన్నాయి. ఎంపికైన అభ్యర్థులకు జీతం రూ.13000 నుంచి రూ.34 వేల వరకు నెలవారీ లభిస్తుంది . ఇక ఆఫ్ లైన్ మోడ్‌లో వెంటనే దరఖాస్తు చేసుకోండి.  

 ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా సెంట్రల్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ,కేస్ వర్కర్ ,మల్టీపర్పస్ స్టాఫ్‌, సెక్యూరిటీ గార్డ్, నైట్ గార్డు మిగతా పోస్టులు ఉన్నాయి. దీనికి డిప్లొమా, డిగ్రీ, పదో తరగతి, ఎల్‌ఎల్‌బీ, మాస్టర్స్ పోస్టులను బట్టి అర్హత ఉండాలి..  

 ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి ఎలాంటి అప్లికేషన్ రుసుము చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. ఎలాంటి రాత పరీక్ష కూడా ఉండదు. కేవలం ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు. అభ్యర్థులు తమ హార్డ్‌ కాపీలను అప్లికేషన్ ఫారంతో పాటు మార్చి 13 తేదీలోపు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. సంబంధిత వెబ్సైట్‌లో ఆఫీసు అడ్రస్ లో పంపించాలి.   

నోటిఫికేషన్‌కు సంబంధించి అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో పీడీఎఫ్‌ ఫార్మాట్లో అప్లికేషన్ ఫారం, నోటిఫికేషన్ కూడా ఉంది. దాన్ని మీరు డౌన్‌లోడ్ చేసుకొని క్షుణ్నంగా చదవండి. ఆ తర్వాత అప్లికేషన్ ఫారం ఆఫ్ లైన్ లో మీరు పంపించవచ్చు.

Toyota Fortuner: ఫార్చూనర్ కూడా EMIలో కొనొచ్చు.. జీతం ఎంత ఉండాలో తెలుసా?