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AP government news: ఏపీ BLOలు, సూపర్‌వైజర్లకు గుడ్‌న్యూస్.. రూ.24 వేల వరకు అదనపు పారితోషికం!

Written ByVishnupriya
Published: Jul 15, 2026, 10:14 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 10:14 AM IST

AP government news: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని BLOలు, సూపర్‌వైజర్లకు భారీ ఊరట లభించింది. ప్రత్యేక ఓటర్ల జాబితా సవరణ (SIR) విధుల్లో పాల్గొన్న వారికి అదనంగా రూ.6,000 వన్‌టైమ్ పారితోషికం మంజూరు చేశారు. దీంతో BLOలకు మొత్తం రూ.18,000, సూపర్‌వైజర్లకు రూ.24,000 వరకు అందనుంది. ఈ మొత్తాన్ని నేరుగా వారి బ్యాంక్ ఖాతాల్లో జమ చేయాలని అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ అయ్యాయి.

BLO remuneration1/5

ఏపీ సూపర్‌వైజర్లు

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో పనిచేస్తున్న బూత్ లెవల్ ఆఫీసర్లు (BLOలు), సూపర్‌వైజర్లకు రాష్ట్ర ఎన్నికల యంత్రాంగం శుభవార్త చెప్పింది. కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం (ECI) సూచనల మేరకు, ఏపీ ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి (CEO) వివేక్ యాదవ్ కీలక ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ప్రత్యేక ఓటర్ల జాబితా సంక్షిప్త సవరణ (Special Intensive Revision - SIR) కార్యక్రమంలో అదనపు బాధ్యతలు నిర్వహించిన సిబ్బందికి ఒకేసారి ప్రత్యేక పారితోషికం ఇవ్వాలని నిర్ణయించారు.  

ECI latest news2/5

వివేక్ యాదవ్

ఈ నిర్ణయం ప్రకారం ప్రతి BLOకు అదనంగా రూ.6,000 వన్‌టైమ్ బోనస్ ఇవ్వనున్నారు. దీంతో వారికి మొత్తం రూ.18,000 వరకు పారితోషికం అందనుంది. అలాగే సూపర్‌వైజర్లకు కూడా రూ.6,000 అదనంగా మంజూరు చేయడంతో, వారికి మొత్తం రూ.24,000 వరకు చెల్లించనున్నారు.  

Election Commission of India3/5

కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం

ఓటర్ల జాబితా సవరణ కార్యక్రమంలో BLOలు, సూపర్‌వైజర్లు ఇంటింటికీ వెళ్లి వివరాలు సేకరించడం, కొత్త ఓటర్ల నమోదు, మార్పులు, తొలగింపులు వంటి పనులను నిర్వహించారు. ఈ అదనపు విధులను గుర్తించి వారికి ప్రత్యేక ప్రోత్సాహకంగా ఈ మొత్తాన్ని మంజూరు చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు.  

AP CEO Vivek Yadav4/5

ఈసీఐ

ఈ నిధులను నేరుగా సంబంధిత ఉద్యోగుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్లకు స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ అయ్యాయి. ఈ మేరకు మెమో నంబర్ 610 ప్రకారం అన్ని జిల్లాల్లో చెల్లింపుల ప్రక్రియను త్వరగా పూర్తి చేయాలని సూచించారు.  

AP BLO latest news5/5

ఓటర్ల జాబితా సవరణ

ఈ నిర్ణయంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వేలాది మంది BLOలు, సూపర్‌వైజర్లు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఎన్నికల విధుల్లో నిరంతరం శ్రమించే సిబ్బందికి ప్రభుత్వం, ఎన్నికల సంఘం గుర్తింపు ఇవ్వడం సంతోషకరమని వారు చెబుతున్నారు.అయితే, ఈ అదనపు పారితోషికం ప్రత్యేక ఓటర్ల జాబితా సంక్షిప్త సవరణ (SIR) విధుల్లో పాల్గొన్న అర్హులైన BLOలు, సూపర్‌వైజర్లకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. చెల్లింపులపై మరిన్ని వివరాల కోసం సంబంధిత జిల్లా ఎన్నికల అధికారులు లేదా కలెక్టర్ కార్యాలయాన్ని సంప్రదించాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.

TAGS:
AP BLO bonus
Andhra Pradesh BLO
AP BLO latest news
AP CEO Vivek Yadav
Election Commission of India
ECI latest news
BLO remuneration

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