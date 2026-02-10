Maha Shivaratri: ఏపీ మహిళలు ఎగిరి గంతేసే వార్త.. మహా శివరాత్రి వేళ చంద్రబాబు సర్కారు మరో కీలక నిర్ణయం..

Apsrtc good news to women passengers: మహాశివరాత్రి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని రాష్ట్రంలోని ప్రముఖ శైవ క్షేత్రాలకు ప్రత్యేక బస్సుల్ని నడిపిస్తున్నామని ఏపీఎస్ఆర్టీసీ అధికారులు ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు. అదే విధంగా చంద్రబాబు సర్కారు మహిళలకు ఊహించని శుభవార్త చెప్పింది.
రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా ప్రస్తుతం మహిళలకు ఉచిత బస్సు పథకంను అమలు చేస్తున్నారు. గతంలో ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హమీల మేరకు రెండు తెలుగు స్టేట్స్ లు ఈ పథకాలను అమలులోకి తీసుకొచ్చాయి.
ప్రజల నుంచి కూడా ఈ పథకంకు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది. మొత్తంగా ప్రస్తుతం ఎక్కడ చూసిన శివరాత్రి పండగ శోభ కన్పిస్తుంది. ఫిబ్రవరి 15న ఆదివారం రోజున మహాశివరాత్రిని జరుపుకుంటాం. ముఖ్యంగా చాలా మంది ఈ సమయంలో శైవాలయాలకు వెళ్తారు. రద్దీని నేపథ్యంలో ఇప్పటికే ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ ప్రత్యేకమైన బస్సుల్ని కూడా అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది.
అయితే గతంలో పండగల నేపథ్యంలో లేదా ఏదైన కార్యక్రమంలో ప్రత్యేకబస్సులు ఏర్పాటు చేస్తే అందులో టికెట్లను మహిళలకు కూడా తీసుకునే వారు. తాజాగా.. 'స్త్రీ శక్తి' పథకంపై ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ప్రముఖ శైవ క్షేత్రాలకు నడపనున్న ప్రత్యేక బస్సుల్లో కూడా ఈ పథకాన్ని వర్తింపజేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది.
ఈ నెల 15న మహాశివరాత్రి సందర్భంగా భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రత్యేక సర్వీసులు ఏర్పాటు చేస్తున్నామని, ఈ బస్సుల్లోనూ మహిళలు ఉచితంగా ప్రయాణించవచ్చని అధికారులు వెల్లడించారు. ముఖ్యంగా.. పల్నాడు జిల్లాలోని కోటప్పకొండ త్రికోటేశ్వరస్వామి తిరునాళ్లకు భారీ ఏర్పాట్లు చేశారు. భక్తుల కోసం మొత్తం 618 ప్రత్యేక బస్సులను ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపారు.
ఈ ప్రత్యేక సర్వీసులకు సంబంధించిన ఛార్జీల వివరాలను కూడా అధికారులు వెల్లడించారు. నరసరావుపేట నుంచి కోటప్పకొండకు రూ.30, కొండ దిగువ నుంచి పైకి రూ.25గా ఛార్జీ నిర్ణయించారు. అయితే, మహిళలకు మాత్రం ఈ బస్సుల్లోనూ ఎలాంటి టికెట్ లేకుండా ఉచితంగా ప్రయాణించవచ్చని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
శ్రీశైలంతో పాటు, శ్రీ కాళహస్తి ఏపీ వ్యాప్తంగా ఉన్న శైవాలాయాలకు ప్రత్యేకంగా ఏపీఎస్ఆర్టీసీ బస్సుల్ని అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. దీంతో మహిళలు చంద్రబాబు ప్రభుత్వం నిర్ణయం పట్ల హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఆయా బస్టాండ్ లో పెరిగిపోయిన ఎండల నేపథ్యంలో ప్రత్యేకంగా మంచి నీటి సౌకర్యంను కూడా ఏర్పాటు చేసినట్లు ఏపీఎస్ఆర్టీసీ అధికారులు తెలిపారు.