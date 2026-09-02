/పవన్ సినిమాలో ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు గెస్ట్ పాత్రలో కనిపించిన ఈ చిత్రం తెలుసా..!

Chandrababu Naidu Guest Role In Pawan Kalyan: పాలిటిక్స్లోనే కాదు.. పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా యాక్ట్ చేసిన ఓ చిత్రంలో ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు కాసేపు అలా కనిపించారు. బాబు ఏమిటి.. మూవీస్ ఏమిటి అనుకుంటున్నారా.. రాజకీయాల్లోనే బిజీగా ఉండే ఏపీ ముఖ్యమంత్రి.. అప్పట్లో ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ సినిమాలో కాసేపు అలా కనిపించడం విశేషం.
Pawan Kalyan - Chandrababu Naidu: చంద్రబాబు నాయుడు ఏపీ సీఎంతో పాటు విభిజిత ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో పాలిటిక్స్లో కాకలు తీరిన నేత అని చెప్పాలి. అంతేకాదు ప్రస్తుతం ఏపీ శాసనసభ అత్యంత సీనియర్ ఎమ్మెల్యే. మొత్తంగా 10 సార్లు అసెంబ్లీకి పోటీ చేస్తే.. అందులో 9 సార్లు ఎమ్మెల్యేగా విజయం సాధించిన రికార్డు చంద్రబాబు సొంతం.
అంతేకాదు 1989 నుంచి కుప్పం అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నుంచి 8వ సార్లు వరుసగా ఎన్నికై రికార్డు క్రియేట్ చేసారు. ఏపీ రాజకీయాల్లో సీనియర్ మోస్ట్ నేతగా చంద్రబాబు రికార్డు సొంతం చేసుకున్నారు. అంతేకాదు ఆంధ్ర ప్రదేశ్లో నాలుగు సార్లు అందులో ఉమ్మడి ఆంధ్ర ప్రదేశ్ కు రెండుసార్లు.. విభిజిత ఏపీకి రెండు సార్లు ముఖ్యమంత్రిగా.. మొత్తంగా 4 సార్లు సీఎం అయిన రికార్డు కూడా చంద్రబాబు నాయుడు సొంతం.
అంతేకాదు ఆంధ్ర ప్రదేశ్లో సుధీర్ఘ కాలం ప్రతిపక్షనేతగా ఉన్న నేతగా రికార్డు క్రియేట్ చేసారు. ఇంత సుదీర్ఘ రాజకీయ చరిత్ర ఉన్న చంద్రబాబు పలు సినిమాల్లో ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సీన్స్ను వాడుకోవడం విశేషం. ప్రెజెంట్ ఆంధ్ర ప్రదేశ్ డిప్యూటీ సీఎంగా పవన్ కళ్యాణ్ యాక్ట్ చేసిన ‘బద్రి’ సినిమాలో ఓ సీన్లో ముఖ్యమంత్రిగా కాసేపు చంద్రబాబు ఆ చిత్రంలో కనిపించడం విశేషం.
రాజకీయాల్లోనే కాదు.. పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన ‘బద్రి’ సినిమాలో చంద్రబాబు సీఎంగా కనిపించడం అభిమానులను తీపి జ్ఞాపకం. అప్పటి నుంచి చంద్రబాబు విజన్ పై పవన్ కళ్యాణ్ కు మంచి నమ్మకముందినే విషయం ఈ సినిమాలో స్పష్టమైంది. అంతేకాదు పవన్ కళ్యాణ్ పార్టీ స్థాపించినపుడు 2014లో బీజేపీ, తెలుగు దేశం కూటమికి మద్దతు ఇచ్చారు.
2019లో బీఎస్పీ, కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలతో కలిసి పోటీ చేసారు. ఇక 2024లో మాత్రం కేంద్రంలోని బీజేపీ, ఏపీలో తెలుగు దేశం పార్టీతో పొత్తు పొట్టుకొని 21 అసెంబ్లీ, 2 పార్లమెంట్ స్థానాల్లో పోటీ అన్ని స్థానాల్లో విజయం సాధించి సంచలనం రేపారు. 1అంతేకాదు పోటీ చేసిన అన్ని శాసనసభ, పార్లమెంట్ స్థానాలు గెలుచుకొని 100 శాతం స్ట్రైక్ రేట్ సాధించిన పార్టీగా జనసేన రికార్డులకు ఎక్కింది.