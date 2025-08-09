English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Sharmila Tweet On Raksha Bandhan: రాఖీ వేళ ఆసక్తి కర ట్విట్ చేసిన వైఎస్ షర్మిల.!. జగన్‌కు గట్టిగానే కౌంటర్ ఇచ్చిందిగా..?.. నెట్టింట రచ్చ..

shamila tweet on raksha bandhan festival: రాఖీ వేళ ఏపీ కాంగ్రెస్ చీఫ్ వైఎస్ షర్మిల ఎక్స్ వేదికగా ట్విట్ ప్రస్తుతం నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తుంది. దీనిపై నెటిజన్లు తమదైన శైలీలో కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
 
1 /6

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో కూటమి వర్సెస్ వైసీపీ రాజకీయాలు హాట్ హట్ గా నడుస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో మాజీ సీఎం జగన్ ను మాత్రం సొంత చెల్లెమ్మ షర్మిల చాన్స్ దొరికితే చాలు చుక్కలు చూపిస్తుంది. ఒక రకంగా ఇటీవల జరిగిన ఏపీ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో జగన్ పార్టీ ఓటమికి షర్మిల కూడా కీలక పాత్రను పోషించి ఓట్లను చీలేలా చేసిందని రాజకీయ పండితులు చెబుతున్నారు.

2 /6

షర్మిల గతంలో తెలంగాణలో పార్టీ పెట్టినప్పటి నుంచి జగన్ తో విభేదాలు మొదలయ్యాయని చెబుతుంటారు. అది కాస్త టీ కప్ లో తుఫాన్ లా మారి ప్రస్తుతం సునామీలా మారిందని కొంత మంది అంటుంటారు. అయితే.. మొత్తంగా ఇప్పుడైతే షర్మిల, జగన్ ల మధ్య పచ్చగడ్డి వేస్తే భగ్గుమంటుందన్న చందంలా రాజకీయాలు మారిపోయాయి. 

3 /6

గతంలో షర్మిల తనకు న్యాయంగా రావాల్సిన ఆస్తి వాటాను రాకుండా జగన్ అడ్డుకున్నాడని  బహిరంగంగానే ఆరోపించారు. సొంత చెల్లికి న్యాయం చేయలేని వాడు ఏపీ ప్రజలకు ఏంచేస్తాడని కూడా ఏకీపారేశారు. గతంలో మోదీ చెప్పినట్లు విని ఏపీకి జగన్ ద్రోహం చేశాడని కూడా ఎద్దేవా చేశారు.   

4 /6

ఈ క్రమంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ షర్మిలను అనుహ్యంగా ఏపీ కాంగ్రెస్ చీఫ్ గా నియమించింది. అప్పటి నుంచి జగన్ ను .. ఏ మాత్రం అవకాశందొరికిన కూడా షర్మిల పదునైన కామెంట్లతో ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తుంటారు. అయితే.. గతేడాది  రక్షా బంధన్ వేళ జగన్ కు షర్మిల రాఖీని కట్టలేదు. అంతే కాకుండా.. అప్పటి నుంచి ఇద్దరి మధ్య పచ్చ గడ్డి వేస్తే భగ్గుమన్న చందంలా సిట్యువేషన్ ఏర్పడింది. ఈ క్రమంలో..  షర్మిల రాఖీ వేళ ఈ రోజు సోషల్ మీడియా వేదికగా ఆసక్తి కర ట్విట్ చేశారు. అన్నా చెల్లెళ్ళు, అక్క తమ్ముళ్ళ ప్రేమానురాగాలకు, ఆప్యాయతకు ప్రతీక రక్షా బంధన్ అన్నారు. రాష్ట్రంలోని ప్రతి అన్నకు, తమ్ముడికి రాఖీ పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

5 /6

అన్ని బంధాల కన్నా రక్త సంబంధం గొప్పదన్నారు. నాతో రక్త సంబంధం లేకపోయినా, YSR అనే మూడక్షరాల అనుబంధాన్ని రక్త సంబంధంగా ఏర్పరుచుకొని నన్ను కంటికి రెప్పలా కాపాడుకుంటున్న ప్రతి అన్న, తమ్ముడు సుఖ సంతోషాలతో ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని మనస్పూర్తిగా కోరుకుంటున్నట్లు ట్విట్ షర్మిల ట్విట్ చేశారు.  

6 /6

అయితే.. సొంత అన్న జగన్ గురించి కనీసం పేరును కూడా ప్రస్తావించకుండా.. నాతో రక్త సంబంధం లేకపోయిన వాళ్లు తనకు అండగా ఉంటున్నారన్నారు.   కానీ రక్తం పంచుకుని పుట్టిన అన్న మాత్రం ద్రోహం చేశాడనే ఇన్ డైరెక్ట్ అర్థం వచ్చేలా షర్మిల సోషల్ మీడియాలో ట్విట్ చేశారని కొంత మంది నెటిజన్లు దీనిపై రచ్చ చేస్తున్నారు. మరీ ఈసారైన షర్మిల తన సోదరుడికి రాఖీ కడుతుందో లేదో అనేది వెచి చూడాలి.

Raksha Bandhan YS Sharmila tweet Rakhi Pournima ys Sharmila tweet on Jagan ys Sharmila satirical tweet on jagan Ap politics Raksha Bandhan Festival

