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AP Schools Dasara Holidays: ఏపీలో విద్యార్థులకు దసరా సెలవులు.. ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు?

Written ByVishnupriya
Published: Sep 20, 2026, 10:34 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 10:34 PM IST

AP Dasara Holidays 2026: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో పాఠశాల విద్యార్థులకు దసరా పండుగ సందర్భంగా వరుస సెలవులు రానున్నాయి. పాఠశాలలకు దసరా సెలవులు ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతాయి? ఎప్పుడు ముగుస్తాయి? అనే విషయంపై విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రుల్లో ఆసక్తి నెలకొంది. పండుగకు ముందే సెలవులు రావడంతో పిల్లలు తమ కుటుంబాలతో కలిసి పండుగను ఆనందంగా జరుపుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
 

AP School Holidays 20261/6

అక్టోబర్ సెలవులు

ఏపీలోని పాఠశాలలకు దసరా సెలవులు అక్టోబర్ 12 నుంచి అక్టోబర్ 21వ తేదీ వరకు కొనసాగనున్నాయి. అంటే ఈ కాలంలో విద్యార్థులకు పాఠశాలలకు వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉండదు. దసరా పండుగను పురస్కరించుకుని విద్యాశాఖ ఈ సెలవులను ప్రకటించినట్లు సమాచారం.  

AP Dasara Holidays2/6

ఏపీ దసరా సెలవులు 2026

అయితే అక్టోబర్ 10వ తేదీ నుంచి కూడా విద్యార్థులకు సెలవులు ప్రారంభం కానున్నాయి. దీనికి కారణం రెండో శనివారం, ఆదివారం వరుసగా రావడమే. దీంతో విద్యార్థులకు దసరా సెలవులకు ముందుగానే మరో రెండు రోజులు సెలవులు కలిసివస్తాయి. మొత్తంగా చూస్తే పిల్లలకు వరుసగా ఎక్కువ రోజులు సెలవులు లభించే అవకాశం ఉంది.  

AP Schools Dussehra Holidays3/6

ఆంధ్రప్రదేశ్ పాఠశాల సెలవులు

దసరా సెలవులు పూర్తైన తర్వాత అక్టోబర్ 22వ తేదీ నుంచి పాఠశాలలు తిరిగి ప్రారంభం కానున్నాయి. విద్యార్థులు ఆ రోజు నుంచి సాధారణ తరగతులకు హాజరు కావాల్సి ఉంటుంది. తల్లిదండ్రులు ఈ తేదీలను గమనించి పిల్లల స్కూల్ షెడ్యూల్‌ను ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు.  

Andhra Pradesh School Holidays4/6

ఏపీ స్కూల్ హాలిడేస్

అయితే అన్ని పాఠశాలలకు సెలవుల విషయంలో ఒకే విధమైన షెడ్యూల్ ఉండకపోవచ్చని సమాచారం. ముఖ్యంగా క్రిస్టియన్ ఎయిడెడ్ పాఠశాలల్లో సెలవుల విషయంలో కొన్ని మార్పులు ఉండే అవకాశం ఉంది. ఈ పాఠశాలల్లో డిసెంబర్ నెలలో క్రిస్మస్ సెలవులు కూడా ఉంటాయి. అందువల్ల ఆయా పాఠశాలల సెలవుల క్యాలెండర్‌ను విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు ప్రత్యేకంగా పరిశీలించాలి.  

AP Dasara Holidays 20265/6

దసరా సెలవులు 2026

మరోవైపు తెలంగాణలో కూడా పాఠశాలలకు దసరా సెలవులు ఉన్నాయి. అక్కడ అక్టోబర్ 10 నుంచి అక్టోబర్ 22 వరకు సెలవులు ఉన్నట్లు సమాచారం. దీంతో తెలంగాణ విద్యార్థులకు కూడా పండుగ సమయంలో వరుస సెలవులు లభించనున్నాయి.  

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ఏపీ స్కూళ్లకు సెలవులు

దసరా సెలవులు పిల్లలకు కుటుంబ సభ్యులతో సమయం గడపడానికి మంచి అవకాశం. సెలవుల్లో ప్రయాణాలు లేదా ఇతర కార్యక్రమాలు ప్లాన్ చేసుకునే తల్లిదండ్రులు పాఠశాల అధికారిక షెడ్యూల్‌ను ఒకసారి నిర్ధారించుకోవడం మంచిది.

TAGS:
AP Dasara Holidays 2026
Andhra Pradesh school holidays
AP Schools Dussehra Holidays
AP Dasara Holidays

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