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Pawan kalyan: సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి స్పెషల్ థ్యాంక్స్.. నిరంజన్తో భేటీ తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ ఆసక్తికర ట్విట్.. ఏమన్నారంటే..?
Published: Jun 17, 2026, 04:50 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 04:53 PM IST
Ap deputy cm Pawan kalyan thanks to cm revanth reddy: పవన్ కళ్యాణ్ బాలుడు నిరంజన్ తో భేటీ అయి వారి కుటుంబానికి అన్ని విధాలుగా అండగా ఉంటానని చెప్పారు. అంతే కాకుండా వెంటనే రూ. లక్ష సాయం అందించారు. తన మూవీ ఓజీ2 కి నువ్వె నా చీఫ్ గెస్ట్ అంటూ నిరంజన్ ను దగ్గరకు తీసుకుని హత్తుకున్నారు.