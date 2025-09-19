AP Dussehra Holidays 2 Days Extended: విద్యార్థులకు బంపర్ గుడ్న్యూస్. ఏపీలోని పాఠశాలలకు మరో రెండు రోజులు స్కూళ్లకు సెలవులు పొడగించారు. అధికారికంగా ఏపీ విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ దసరా సెలవులపై ప్రకటన చేశారు. దీంతో దసరా సెలవులు 2025 సెప్టెంబర్ 22 నుంచి అక్టోబర్ 2 వరకు ప్రకటించారు.
దసరా వేళ ఏపీ విద్యార్థులకు బంపర్ గుడ్న్యూస్ చెప్పింది ఏపీ ప్రభత్వం. ఉపాధ్యాయుల కోరిక మేరకు మరో రెండు రోజులు స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటించారు. ఈమేరకు నారా లోకేశ్ అధికారిక ప్రకటన చేశారు
విద్యాశాఖ అధికారులతో చర్చింది ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నామని మంత్రి లోకేశ్ ట్వీట్ చేశారు. అయితే, అకడమిక్ క్యాలెండర్ ప్రకారం ఈ నెల 24 నుంచి అక్టోబర్ 2 వరకు దసరా సెలవులు ప్రకటించారు. తాజాగా మార్పు చేయడంతో ఏపీలో మరో రెండు రోజులు అదనంగా సెలవులు రానున్నాయి.
ఈ మేరకు ఏపీ మంత్రి నారా లోకేశ్ ఎక్స్ వేధికగా ప్రకటించారు. టీడీపీ గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీలు నా దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. వారి కోరిక మేరకు విద్యాశాఖ అధికారులతో చర్చించి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ప్రకటించారు. మరోవైపు తెలంగాణలో కూడా అక్టోబర్ 22 నుంచే స్కూళ్లకు సెలవులు రానున్నాయి.
మొత్తంగా ఇక్కడ కూడా 13 రోజులు స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటించారు. ఇదిలా ఉండగా ఈ సెలవుల్లో ప్రత్యేక క్లాసులు తీసుకునే ప్రైవేటు స్కూళ్లపై చర్యలు తీసుకుంటామని కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రకటించింది.
నవరాత్రులు, బతుకమ్మ, దసరా పండుగ సందర్భంగా స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటించారు. జూనియర్ కాలేజీలకు కూడా సెలవులు ఈ నెల 28వ తేదీ నుంచి అక్టోబర్ 5వ తేదీ వరకు దసరా సెలవులు ప్రకటించారు. దీంతో విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు ఎక్కడైనా దూరప్రాంతాలకు వెళ్లాలంటే కూడా మంచి సమయం.