AP DWCRA Women: ఆంధ్రప్రదేశ్ మహిళలకు గుడ్ న్యూస్.. 48 గంటల్లోనే డబ్బులు అందుబాటులోకి..!

AP DWCRA Women Scheme
డ్వాక్రా సంఘాల్లో ఉన్న మహిళలకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం మంచి శుభవార్త చెప్పింది. మహిళలు చిన్న చిన్న అవసరాల కోసం బయట మైక్రో ఫైనాన్స్ సంస్థల వద్ద ఎక్కువ వడ్డీలకు లోన్లు తీసుకోకుండా ఉండేందుకు ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. డ్వాక్రా సంఘాల కోసం ఏర్పాటు చేసిన ‘స్త్రీ నిధి’ పథకాన్ని పూర్తిగా డిజిటల్ విధానంలోకి మార్చాలని నిర్ణయించింది.
ఇప్పటివరకు స్త్రీ నిధి లోన్లు రావడానికి ఎక్కువ సమయం పట్టేది. దరఖాస్తు చేసిన తర్వాత రోజులు, వారాలు వేచి చూడాల్సి వచ్చేది. కానీ ఇప్పుడు ఆ సమస్యకు ముగింపు పలికింది ప్రభుత్వం. కొత్త విధానంలో లోన్ దరఖాస్తు చేసిన 48 గంటల్లోనే డ్వాక్రా మహిళలకు లోన్ మంజూరు చేసేలా చర్యలు తీసుకుంటోంది.
ఈ డిజిటల్ విధానం వల్ల మధ్యలో ఎవరి జోక్యం.. లేకుండా నేరుగా మహిళల ఖాతాలకు డబ్బులు జమ అవుతాయి. దీంతో అవినీతి, ఆలస్యం వంటి సమస్యలు తగ్గుతాయని అధికారులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్న మహిళలకు ఇది చాలా ఉపయోగకరంగా ఉండనుంది.
స్త్రీ నిధి పథకాన్ని మరింత బలోపేతం చేయడానికి ప్రభుత్వం 170 మంది అసిస్టెంట్ మేనేజర్ల నియామక ప్రక్రియను దాదాపు పూర్తి చేసింది. వీరు డ్వాక్రా సంఘాలకు అవసరమైన మార్గదర్శనం ఇవ్వడంతో పాటు లోన్ ప్రక్రియ వేగంగా జరిగేలా చూస్తారు.
ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, ఇప్పటివరకు ఒక్కో స్వయం సహాయక సంఘానికి ఇచ్చే లోన్ పరిమితి రూ.5 లక్షలు మాత్రమే ఉండేది. ఇప్పుడు ఆ మొత్తాన్ని రూ.8 లక్షలకు.. పెంచుతూ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. దీని వల్ల చిన్న వ్యాపారాలు, ఉపాధి కార్యక్రమాలు మరింతగా విస్తరించుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
ఈ నిర్ణయంతో డ్వాక్రా మహిళలు చిన్న వ్యాపారాలు ప్రారంభించడం..ఉన్న వ్యాపారాలను పెంచుకోవడం సులభమవుతుంది. అధిక వడ్డీలతో మైక్రో ఫైనాన్స్ సంస్థల వద్ద అప్పులు చేయాల్సిన అవసరం కూడా తగ్గుతుంది.