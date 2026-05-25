AP EAMCET Rank Card 2026 డౌన్‌లోడ్ ఇలా.. ఈ తప్పు చేస్తే ఇబ్బంది!

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 25, 2026, 12:16 PM IST|Updated: May 25, 2026, 12:16 PM IST

AP EAMCET Rank Card 2026:ఏపీ ఈఏఎంసెట్ 2026 ఫలితాల కోసం విద్యార్థులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈసారి కూడా లక్షలాది మంది విద్యార్థులు పరీక్ష రాశారు. ప్రస్తుతం ఆన్సర్ కీ విడుదల కాగా, త్వరలోనే రిజల్ట్స్ మరియు ర్యాంక్ కార్డులు విడుదల కానున్నాయి. అధికారిక వెబ్‌సైట్ ద్వారా విద్యార్థులు తమ ర్యాంక్ కార్డ్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు. 

ఈఏఎంసెట్ ర్యాంక్ కార్డ్

ర్యాంక్ కార్డ్ డౌన్‌లోడ్ చేయడానికి ముందుగా విద్యార్థులు తమ హాల్ టికెట్ నంబర్, రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి. https://cets.apsche.ap.gov.in/EAPCET/Eapcet/EAPCET_HomePage.aspx అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లోకి వెళ్లి “AP EAPCET Rank Card 2026” లింక్ పై క్లిక్ చేయాలి. తరువాత అవసరమైన వివరాలు నమోదు చేస్తే ర్యాంక్ కార్డ్ స్క్రీన్ పై కనిపిస్తుంది

ర్యాంక్ కార్డ్ డౌన్‌లోడ్

ర్యాంక్ కార్డ్‌లో విద్యార్థి పేరు, హాల్ టికెట్ నంబర్, సబ్జెక్ట్ వారీ మార్కులు, మొత్తం మార్కులు, ర్యాంక్ వంటి వివరాలు ఉంటాయి. కౌన్సెలింగ్ సమయంలో ఈ ర్యాంక్ కార్డ్ చాలా ముఖ్యమైనది. అందుకే విద్యార్థులు దీన్ని డౌన్‌లోడ్ చేసి ప్రింట్ తీసుకుని భద్రంగా ఉంచుకోవాలి.  

ఏపీ ఈఏఎంసెట్ కౌన్సెలింగ్

ఈసారి కూడా ర్యాంక్ పూర్తిగా ఈఏఎంసెట్ మార్కుల ఆధారంగానే నిర్ణయించబడుతుంది. ఇంటర్ మార్కులకు వెయిటేజ్ ఉండదు. దీంతో మంచి స్కోర్ సాధించిన వారికి టాప్ ర్యాంకులు వచ్చే అవకాశం ఉంది.   

ఈఏఎంసెట్ కట్ ఆఫ్

అలాగే విద్యార్థులు ఫలితాల తరువాత కౌన్సెలింగ్ తేదీలను కూడా గమనించాలి. రిజిస్ట్రేషన్, డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్, వెబ్ ఆప్షన్స్, సీట్ అలాట్‌మెంట్ వంటి ప్రక్రియలు వరుసగా జరుగుతాయి. అందువల్ల అధికారిక ప్రకటనలను తరచూ చెక్ చేయడం మంచిది.  

ఈఏఎంసెట్ ర్యాంకులు

విద్యార్థులు ర్యాంక్ వచ్చిన వెంటనే కాలేజీలు మరియు బ్రాంచ్‌లపై అవగాహన పెంచుకోవాలి. గత ఏడాది కట్ ఆఫ్‌లను పరిశీలించి వెబ్ ఆప్షన్స్ ఇవ్వడం ద్వారా మంచి కాలేజీలో సీట్ పొందే అవకాశం ఉంటుంది. ప్రస్తుతం విడుదలైన ప్రిలిమినరీ ఆన్సర్ కీపై అభ్యంతరాలు తెలిపేందుకు అవకాశం కల్పించారు. ఆ తరువాత ఫైనల్ కీ విడుదల చేసి ఫలితాలు ప్రకటించనున్నారు.

