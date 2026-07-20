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AP EAMCET: ఏపీ ఈఏపీసెట్ కౌన్సెలింగ్ 2026 ప్రారంభం.. ఇవే ముఖ్యమైన తేదీలు!

Written ByVishnupriya
Published: Jul 20, 2026, 12:33 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 12:33 PM IST

AP EAMCET: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఇంజినీరింగ్, అగ్రికల్చర్, ఫార్మసీ కోర్సుల్లో ప్రవేశాల కోసం నిర్వహించే AP EAPCET (EAMCET) 2026 ఫేజ్-1 కౌన్సెలింగ్ ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. అర్హత సాధించిన విద్యార్థులు నిర్ణీత గడువులోపు రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తి చేసి, సర్టిఫికెట్ వెరిఫికేషన్, వెబ్ ఆప్షన్లు నమోదు వంటి అన్ని దశలను సమయానికి పూర్తి చేయాలి. రిజిస్ట్రేషన్ నుంచి సీట్ల కేటాయింపు వరకు పూర్తి షెడ్యూల్, ముఖ్యమైన తేదీలు, అవసరమైన వివరాలను తెలుసుకోండి.

Engineering Admissions1/5

ఏపీ ఈఏఎంసెట్ కౌన్సెలింగ్

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఇంజినీరింగ్, అగ్రికల్చర్, ఫార్మసీ కోర్సుల్లో ప్రవేశాలకు సంబంధించిన AP EAPCET (AP EAMCET) 2026 ఫేజ్-1 కౌన్సెలింగ్ ప్రక్రియ ఈరోజు నుంచి ప్రారంభమైంది. అర్హత సాధించిన విద్యార్థులు అధికారిక కౌన్సెలింగ్ పోర్టల్‌లో నమోదు చేసుకోవచ్చు. ఈ కౌన్సెలింగ్ ద్వారా రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ కళాశాలల్లో సీట్లు భర్తీ చేయనున్నారు. విద్యార్థులు జూలై 29, 2026 వరకు ఆన్‌లైన్‌లో రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తి చేసుకునే అవకాశం ఉంది. గడువు ముగిసేలోపు నమోదు చేసుకోవడం తప్పనిసరి.  

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ఏపీ ఈఏపీసెట్ రిజిస్ట్రేషన్

రిజిస్ట్రేషన్ చేసిన తర్వాత విద్యార్థులు అప్‌లోడ్ చేసిన సర్టిఫికెట్లను అధికారులు పరిశీలిస్తారు. జూలై 22 నుంచి జూలై 31 వరకు హెల్ప్‌లైన్ కేంద్రాల్లో సర్టిఫికెట్ వెరిఫికేషన్ ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది. అందుకు అవసరమైన అన్ని ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్లు సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి.  

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ఇంజినీరింగ్ అడ్మిషన్లు

సర్టిఫికెట్ వెరిఫికేషన్ పూర్తైన తర్వాత విద్యార్థులు తమకు నచ్చిన కళాశాలలు, కోర్సులను ఎంపిక చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. జూలై 25 నుంచి జూలై 31 వరకు వెబ్ ఆప్షన్లు నమోదు చేయవచ్చు. ఇప్పటికే ఇచ్చిన ఆప్షన్లలో మార్పులు చేయాలనుకునే వారికి ఆగస్టు 1న అవకాశం కల్పించారు. విద్యార్థులు నమోదు చేసిన వెబ్ ఆప్షన్లు, ర్యాంకు, రిజర్వేషన్ తదితర అంశాల ఆధారంగా సీట్ల కేటాయింపు జరుగుతుంది. ఆగస్టు 6, 2026న సీట్ల కేటాయింపు (Seat Allotment) ఫలితాలను ప్రకటిస్తారు.  

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వెబ్ ఆప్షన్లు

సీటు వచ్చిన తర్వాత విద్యార్థులు నిర్ణీత గడువులో ఫీజు చెల్లించి, సంబంధిత కళాశాలలో రిపోర్ట్ చేసి తమ అడ్మిషన్‌ను ఖరారు చేసుకోవాలి. గడువులోపు ఈ ప్రక్రియ పూర్తి చేయకపోతే కేటాయించిన సీటు రద్దయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ ఏడాది AP EAPCET పరీక్షలు మే 12 నుంచి మే 20 వరకు నిర్వహించారు. అనంతరం తాత్కాలిక ఆన్సర్ కీ విడుదల చేసి విద్యార్థుల నుంచి అభ్యంతరాలను స్వీకరించారు. నిపుణుల కమిటీ వాటిని పరిశీలించిన తర్వాత తుది ఆన్సర్ కీ విడుదల చేశారు.  

AP EAMCET Counselling5/5

సీట్ల కేటాయింపు

కౌన్సెలింగ్‌లో పాల్గొనే విద్యార్థులు రిజిస్ట్రేషన్, సర్టిఫికెట్ వెరిఫికేషన్, వెబ్ ఆప్షన్లు, సీట్ల కేటాయింపు తేదీలను జాగ్రత్తగా గుర్తుంచుకుని ప్రతి దశను సమయానికి పూర్తి చేస్తే తమకు ఇష్టమైన కళాశాలలో సీటు పొందే అవకాశం ఉంటుంది.

TAGS:
AP EAPCET 2026
AP Eamcet Counselling
AP EAPCET Registration
AP EAMCET Phase 1
APSCHE
Engineering admissions

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