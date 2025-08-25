YS Jagan Tirumla visits: ఈ నెల 27న తిరుమలకు మాజీ సీఎం జగన్.. ఈ సారైనా డెక్లరేషన్ పై సంతకం పెడతారా..!

YS Jagan Tirumla visits: ఈ నెల 27 ఏపీ మాజీ ముఖ్యమంత్రి వై.యస్.జగన్మోహన్ రెడ్డి తిరుమల పర్యటనకు వెళ్లనున్నారు. ఈ సందర్బంగా ఈ సారైనా వైయస్ జగన్.. డెక్లరేషన్ పై సంతకం పెడతారా లేదా అనేది ఆసక్తికర అంశంగా మారింది.
YS Jagan Tirumla visits: తిరుమలలో అన్యమతుస్థులు ఎవరైనా తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకోవాలంటే మాకు శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి పై నమ్మకం ఉందని తెలుపుతూ డిక్లరేషన్ ఇస్తూ సంతకం చేయాలి. గతంలో ఇతర మతస్థులైన మాజీ రాష్ట్రపతి అబ్దుల్ కలాం సహా పలువురు తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకునే క్రమంలో డిక్లరేషన్ పై సంతకం పెట్టి మరి స్వామి వారిని దర్శించుకున్నారు.
అప్పట్లో ఏఐసీసీ మాజీ అధ్యక్షురాలు సోనియా గాంధీ, వై.యస్. రాజశేఖర్ రెడ్డి వంటి వారు అన్యమతస్తులైనా.. తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకునే ముందు ఎలాంటి డిక్లరేషన్ లేకుండానే స్వామిని దర్శించుకున్నారు. అటు ఏపీ మాజీ సీఎం జగన్ కూడా అప్పటి ప్రతిపక్ష నేత హోదాలో .. ముఖ్యమంత్రిగా తిరుమల దర్శనానికి వెళ్లినా.. ఎపుడు డిక్లరేషన్ పై సంతకం పెట్టలేదు.
ఎపుడు తిరుమల దర్శనానికి వచ్చినా.. సంతకం పెట్టని జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఈ సారైనా డెక్లరేషన్ పై సంతకం పెడతారా లేకుంటే దాన్ని వివాదం చేస్తారా అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. డెక్లరేషన్ పై సంతకం చేసి దర్శనానికి వెళితే ఎలాంటి గొడవ ఉండదు. కానీ పెట్టకపోతే ఆయన్ని దర్శానానికి అనుమతించే ప్రసక్తే లేదని చెబుతున్నారు.
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం నియమనిబంధనలు ప్రకారం జగన్ సంతకం చేయాల్సిందే అంటున్న తిరుమల అధికారులు. జగన్ క్రైస్తవ మతస్తుడు కావడంతో నే డెక్లరేషన్ ను కోరనున్న టిటిడి. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం నియమనిబంధనలు అన్యమతస్తులు ఎవ్వరైనా సరే సంతకం చేయాల్సిందే అని ఆగమ శాస్త్ర పండితులు చెబుతున్న మాట. తిరుమల వెంకన్న దేవుడు పై నమ్మకం ఉంటే సంతకం పెట్టి తీరాలంటున్న భక్తజనం. ప్రముఖలు ఎవ్వరు వచ్చినా సంతకం చేసి దర్శనానికి వెళ్ళుతున్నారు. డెక్లరేషన్ చేసిన తర్వాతే దర్శనానికి అనుమతిస్తామంటున్న తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం.
జగన్ ఈ సారి తిరుమలకు తన భార్య భారతితో కలిసి దర్శనానికి వస్తారా ? వచ్చినా.. తిరుమలతో స్వామి ప్రసాదం తింటారా అని కూటమి ప్రభుత్వ నేతలు ప్రశ్నలు సంధిస్తున్నారు. జగన్ తిరుమల పర్యటనలో భక్తుల మనోభావాలు దెబ్బ తీసే విధంగా చిన్న సంఘటనలను భూతద్దం లో చూపించే విధంగా సొంత మీడియాలో సోషల్ మీడియాలో దుష్ప్రచారం చేసే అవకాశాలున్నాయని చెబుతున్నారు.
గతంలో రంగనాయకుల మండపంలో వేద ఆశీర్వచనం చేసిన తర్వాత అక్షింతలు తలపై దులిపేసుకున్న జగన్ విడియో అప్పట్లో తెగ వైరల్ అయింది. అప్పట్లో శ్రీవారి ఆలయం లో తులాభారం వద్ద వైవి సుబ్బా రెడ్డి భార్య గతంలో జగన్ పర్యటన లో జగన్ రక్షక గోవిందా అంటూ నినాదాలు చేయడం కూడా పెను వివాదానికి దారి తీసింది. ఈ నినాదాలపై పెను దుమారం రేపింది. ఈ నేపథ్యంలో జగన్ .. సైలెంట్ గా డెక్లరేషన్ సంతకం పెట్టి స్వామిని దర్శనం చేసుకుంటారా.. ? లేకుంటే సంతకం పెట్టకుండా దీన్నో వివాదంగా మలుస్తారా అనేది చూడాలి.