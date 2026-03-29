Scheme Deadline: అకౌంట్లోకి రూ.6 వేలు పడలేదా.. 3 రోజులే గడువు..!

AP Farmers Alert: ఆంధ్రప్రదేశ్ రైతులకు సంబంధించిన కీలక సమాచారం వైరల్ అవుతుంది. ఇటీవల ప్రభుత్వం అన్నదాత సుఖీభవ పథకం కింద అర్హులైన రైతుల ఖాతాల్లో రూ.6,000 జమ చేసింది. అయితే.. కొంతమంది రైతులకు ఈ డబ్బులు ఇంకా అకౌంట్లలో పడలేదు. దీనికి కొన్ని సాంకేతిక కారణాలు ఉన్నాయని అధికారులు చెబుతున్నారు.
ముఖ్యంగా ఈ-కేవైసీ పూర్తి కాకపోవడం.. ఆధార్ లింక్ సరిగా లేకపోవడం, బ్యాంక్ ఖాతాకు ఎన్పీసీఐ యాక్టివేషన్ లేకపోవడం.. లేదా వెబ్ ల్యాండ్ రికార్డుల్లో పొరపాట్లు ఉండడం వలన ఈ సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయి. ఈ కారణాల వల్ల చాలా మంది రైతులు డబ్బులు అందుకోలేకపోయారు.
ఇప్పుడు ప్రభుత్వం రైతులకు కీలక గడువు ఇచ్చింది. ఈ నెల 31వ తేదీ లోపు సమస్యలను సరిచేసుకుంటే మాత్రమే డబ్బులు ఖాతాల్లో జమ అవుతాయని స్పష్టం చేసింది. అందుకే డబ్బులు రాని రైతులు వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలి.
రైతులు తమ గ్రామంలోని రైతు సేవా కేంద్రం లేదా వ్యవసాయ కార్యదర్శిని సంప్రదించాలి. అక్కడ తమ ఆధార్, బ్యాంక్ వివరాలు, భూమి వివరాలు ఇవ్వాలి. అధికారులు మీ వివరాలను చెక్ చేసి, ఏ తప్పు ఉందో చెప్పి దాన్ని సరిచేస్తారు. సమస్య పరిష్కారం అయిన తర్వాత మీ ఖాతాలో డబ్బులు జమ అవుతాయి.
చాలా మంది రైతులు చిన్న చిన్న తప్పుల వల్లే ఈ డబ్బులను కోల్పోతున్నారు. కాబట్టి ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే మీ వివరాలను పరిశీలించుకోవడం చాలా అవసరం. ముఖ్యంగా ఆధార్-బ్యాంక్ లింక్.. ఈ-కేవైసీ స్టేటస్ తప్పకుండా చెక్ చేయాలి.
కాబట్టి రూ.6,000 సాయం పొందాలంటే రైతులు ఈ మూడు రోజుల్లోనే తమ సమస్యలను పరిష్కరించుకోవాలి. గడువు ముగిసిన తర్వాత అవకాశం ఉండకపోవచ్చు. అందుకే ప్రతి రైతు ఈ విషయాన్ని సీరియస్గా తీసుకుని వెంటనే స్పందించడం మంచిది.