English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Tomato Rates: టమాటా ధరలు ఢమాల్.. ఒక్కసారిగా పడిపోయిన రేట్లు.. కిలో ఎంతో తెలుసా..?

Tomato Price: టమాటా ధరలు అమాంతం పడిపోయాయి. ఒక్కోసారి కిలో 500 రూపాయలు పలికిన టమాటా రేటు.. ఇప్పుడు భారీగా తగ్గింది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని కర్నూలు జిల్లా పత్తికొండ మార్కెట్‌లో కిలో టమాట ధర రూ.4కి పడిపోవడంతో రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
 
1 /5

అక్టోబర్ 1,2 తేదీల్లో రైతులు తమ పంటను మార్కెట్‌లోకి తీసుకొచ్చారు. ఒకేసారి 5.5 టన్నులకు పైగా టమాటాలు వచ్చాయి. మార్కెట్‌ కమీషన్‌తో పాటు కోత కూలీలు, రవాణా ఖర్చులు చెల్లించామని.. అవన్నీ లెక్కేసుకుంటే టమాటా కిలో రూ.1 పలికినట్లు రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

2 /5

అంతకముందు టమాటా కిలోకి రూ. 8 నుంచి 10 వరకు ఉండగా.. ఇప్పుడు రూ.4కి పడిపోయింది. ఖర్చులకు కూడా సరిపోక పోవడంతో.. రైతులు తమ పంటను రోడ్డు మీదే పారబోసి ఆందోళన చేపట్టారు.   

3 /5

రైతుల ఆందోళనతో గుత్తి-మంత్రాలయం రహదారిలో ట్రాఫిక్‌ జామ్ ఏర్పడింది. వెంటనే టమాటాలకు గిట్టుబాటు ధర కల్పించాలని రైతులు డిమాండ్ చేశారు.

4 /5

అలాగే, టమాటా జ్యూస్ ఫ్యాక్టరీ నిర్మాణాన్ని త్వరగానే పూర్తి చేయాలని అన్నారు. 10 కిలోల టమాటా గంపలు రెండింటికి రూ.80-రూ.100 మధ్య ధర పలికిందని చెప్పారు. మార్కెట్లో వ్యాపారులు 25 కిలోల గంపలను రెండింటిని రూ.180 కనిష్ఠ ధరకు కొన్నారని తెలిపారు. 

5 /5

విజయ దశమని సందర్భంగా ఈ నెల 1, 2న మార్కెట్‌కు సెలవు ఉంది. 2 రోజుల నుంచి కోతకు సిద్ధంగా ఉన్న వాటిని మార్కెట్‌కి తీసుకురాగా, మార్కెట్‌కు 5.5 టన్నులు దాటి అమ్మకానికి వచ్చాయి.    

Tomato Price Crash Tomato Prices Crash To Rs 4 Per Kg Tomato Rate Tomato Kurnool Market Tomato Price Andhra Pradesh farmers Kurnool Market tomato rate today

Next Gallery

PMEGP Loan Scheme: కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి గుడ్ న్యూస్.. విద్యార్థులు, గృహిణిలు ఇలా రూ.10 లక్షల రుణం పొందండి..