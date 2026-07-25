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AP Fee Reimbursement 2026: విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్.. రూ.400 కోట్లు విడుదల!

Written ByVishnupriya
Published: Jul 25, 2026, 09:51 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 09:51 AM IST

AP Fee Reimbursement 2026: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో డిగ్రీ, బీటెక్, డిప్లొమా చదివిన విద్యార్థులకు ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పింది. 2025-26 విద్యా సంవత్సరంలో ఫైనల్ ఇయర్ పూర్తి చేసిన విద్యార్థుల ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్ బకాయిల చెల్లింపులకు ఆర్థిక శాఖ ఆమోదం తెలిపింది. ఈ నిర్ణయంతో వేలాది మంది విద్యార్థులకు ఊరట లభించనుంది.

Diploma students1/5

ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యార్థులు

ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్ కింద మొత్తం రూ.600 కోట్లకు పైగా బకాయిలు ఉన్నాయి. అందులో తొలి దశగా ప్రభుత్వం రూ.400 కోట్లు విడుదల చేసింది. ఈ నిధులను సంబంధిత విద్యాసంస్థలకు చెల్లించే ప్రక్రియ త్వరలో పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది.  

BTech students2/5

డిగ్రీ విద్యార్థులు

ఫీజు బకాయిలు పెండింగ్‌లో ఉండటంతో చాలా మంది విద్యార్థులు తమ కోర్సు పూర్తి చేసినప్పటికీ అసలు సర్టిఫికెట్లు పొందలేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేయడం, ఉన్నత చదువులకు చేరడం వంటి విషయాల్లో కూడా వారికి సమస్యలు వచ్చాయి. ఇప్పుడు ప్రభుత్వం నిధులు విడుదల చేయడంతో ఈ సమస్యలు పరిష్కారమయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.  

Degree students3/5

బీటెక్ విద్యార్థులు

ఫీజు బకాయిలు అందిన తర్వాత కళాశాలలు విద్యార్థులకు అసలు సర్టిఫికెట్లు ఇవ్వనున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో చాలా మంది విద్యార్థులు తమ భవిష్యత్ ప్రణాళికలను ముందుకు తీసుకెళ్లగలుగుతారు. ఉద్యోగాల కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వారికి కూడా ఇది పెద్ద ఊరటగా మారనుంది.  

AP students4/5

డిప్లొమా విద్యార్థులు

ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయాన్ని విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు స్వాగతిస్తున్నారు. మిగిలిన బకాయిలను కూడా త్వరలో విడుదల చేయాలని వారు కోరుతున్నారు. విద్యార్థుల భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రభుత్వం వేగంగా చర్యలు తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.  

Andhra Pradesh fee reimbursement5/5

ఫైనల్ ఇయర్ విద్యార్థులు

ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్ పథకం ద్వారా ఆర్థికంగా వెనుకబడిన కుటుంబాలకు చెందిన విద్యార్థులు ఉన్నత విద్యను కొనసాగించేందుకు అవకాశం లభిస్తోంది. తాజాగా విడుదలైన రూ.400 కోట్లతో వేలాది మంది విద్యార్థులకు ప్రత్యక్షంగా ప్రయోజనం చేకూరనుంది. మిగిలిన బకాయిలు కూడా త్వరలో విడుదలైతే విద్యార్థుల సమస్యలు పూర్తిగా తొలగే అవకాశం ఉంది. ఈ నిర్ణయం వల్ల విద్య పూర్తి చేసిన విద్యార్థులు తమ సర్టిఫికెట్లు తీసుకుని ఉద్యోగాలు, ఉన్నత విద్య అవకాశాలను సులభంగా ఉపయోగించుకోగలరు.

TAGS:
AP Fee Reimbursement 2025
Andhra Pradesh fee reimbursement
AP students
Degree students
Btech students
Diploma students

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