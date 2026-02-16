Free Electricity Scheme 2026: ఏపీ ప్రజలకు గుడ్ న్యూస్.. ఏప్రిల్ 1 నుంచి ఉచిత విద్యుత్ పొందడం ఎలాగంటే..!

Free Electricity Scheme
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం సామాన్యుల కోసం మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ముఖ్యంగా చేనేత, పవర్లూమ్ కార్మికులకు పెద్ద ఊరట కలిగించేలా కొత్త పథకాన్ని ప్రకటించింది. 2026 ఏప్రిల్ 1 నుంచి నెలకు నిర్ణీత యూనిట్ల వరకు ఉచిత విద్యుత్ అందించనున్నట్లు బడ్జెట్లో ప్రతిపాదించింది. ఈ నిర్ణయంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వేలాది కుటుంబాలకు నేరుగా లాభం చేకూరనుంది.
ఈ కొత్త పథకం ప్రకారం చేనేత వృత్తిపై ఆధారపడి జీవించే కార్మికులకు నెలకు 200 యూనిట్ల వరకు ఉచిత కరెంట్ ఇస్తారు. అలాగే పవర్ లూమ్లపై పనిచేసే కార్మికులకు ఏకంగా 500 యూనిట్ల వరకు ఉచిత.. విద్యుత్ సరఫరా చేయనున్నారు. విద్యుత్ ఖర్చు తగ్గడంతో వారి ఆదాయం కొంత మేర పెరిగే అవకాశం ఉంది. రోజువారీ పనుల్లో వచ్చే ఖర్చులు తగ్గడం వల్ల కుటుంబ జీవితం సులభమవుతుందని కార్మికులు భావిస్తున్నారు.
రాష్ట్రంలో చేనేత, పవర్ లూమ్ రంగాలపై ఆధారపడి లక్షకు పైగా కుటుంబాలు జీవిస్తున్నాయి. వీరందరికీ ఈ పథకం ఎంతో ఉపయోగపడనుంది. విద్యుత్ బిల్లులు పెద్ద భారం కావడంతో కొందరు కార్మికులు పనులు తగ్గించాల్సి వచ్చేది. ఇప్పుడు ఉచిత కరెంట్ వల్ల ఆ సమస్య తీరనుంది.
ఇదే కాకుండా ప్రభుత్వం ఇతర రంగాలకూ పెద్దపీట వేసింది. పరిశ్రమలు, వాణిజ్య రంగాల అభివృద్ధికి భారీగా నిధులు కేటాయించింది. ఐటీ, ఎలక్ట్రానిక్స్ రంగాల్లో పెట్టుబడులు పెంచి కొత్త ఉద్యోగాలు సృష్టించాలనే లక్ష్యంతో ముందుకు వెళ్తోంది. మహిళల కోసం దీపం 2.0 పథకం ద్వారా ఉచిత గ్యాస్ సిలిండర్లు అందిస్తూ కుటుంబాలపై భారం తగ్గిస్తోంది.
వ్యవసాయ రంగంలోనూ ప్రభుత్వం వేగంగా ముందడుగు వేస్తోంది. రైతులు పండించిన ధాన్యాన్ని సకాలంలో కొనుగోలు చేసి డబ్బులు నేరుగా ఖాతాల్లో జమ చేస్తోంది. మధ్యవర్తులు లేకుండా పారదర్శకంగా చెల్లింపులు జరగడం వల్ల రైతుల్లో నమ్మకం పెరిగింది.
ఉచిత విద్యుత్ పథకం నుంచి రైతు సంక్షేమం వరకు ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు సామాన్య ప్రజల జీవితాల్లో మార్పు తీసుకురానున్నాయి. సంక్షేమం, అభివృద్ధి రెండింటినీ సమతుల్యంగా అమలు చేయాలనే దిశగా ఏపీ ప్రభుత్వం ముందుకు సాగుతోందని చెప్పవచ్చు.