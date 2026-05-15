AP Gold Mine: ఏపీలో అతిపెద్ద బంగారు గనీ..తవ్వేకొద్ది వచ్చి పడుతున్న బంగారం..సీఎం చంద్రబాబు కీలక ప్రకటన..

Written ByHarish DarlaUpdated byHarish Darla
Published: May 15, 2026, 03:25 PM IST|Updated: May 15, 2026, 03:25 PM IST

Jonnagiri Gold Mines: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఇటీవలే బంగారు గనీ బయటపడిన సంగతి తెలిసిందే. ఇటీవలే ఈ గనికి సంబంధించిన కార్యకలాపాలను ప్రారంభించగా.. ఇప్పుడు ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు దానికి సంబంధించిన కీలక ప్రకటన చేశారు.

తాజాగా పుట్టపర్తిలో AMCA డిఫెన్స్ ప్రాజెక్ట్‌కు శంఖుస్థాపనకు భూమిపూజ జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో కేంద్ర రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్‌నాథ్ సింగ్, ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, రాష్ట్ర మంత్రి నారా లోకేష్, బీజేపీ నాయకులు పాల్గొన్నారు. 

ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన సీఎం చంద్రబాబు ఈ విధంగా అన్నారు. రాయలసీమలోని ఇనుప ఖనిజం, సున్నపురాయి వంటి వనరుల్ని సమర్ధవంతంగా వినియోగించుకున్నామని ఆయన అన్నారు. 

అలాగే గతంలో బంగారం అంటే కర్ణాటకలోని కోలార్ గోల్డ్ ఫీల్డ్స్ గుర్తొచ్చేదని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. కానీ, ఇప్పుడు బంగారం అంటే కర్నూలు జిల్లాలోని జొన్నగిరి ప్రస్తావన వస్తుందని ఆయన ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. అయితే ఈ బంగారం గనిపై కొన్ని ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు సీఎం చంద్రబాబు.  

కర్నూలులోని జొన్నగిరి బంగారు గని ఏడాదికి 600 కేజీల బంగారాన్ని ఉత్పత్తి చేయగలదని సీఎం చంద్రబాబు ఉన్నారు. అయితే రెండో ఏడాది నుంచి ఈ గని ఉత్పిత్తి రెండింతలకు పైగా పెరిగే అవకాశం ఉందని ఆయన అన్నారు. రెండో ఏడాది నుంచి 1,500 కిలోల బంగారాన్ని ఉత్పత్తి చేయడం వల్ల దేశంలోని బంగారు ఉత్పత్తి చేసే రాష్ట్రాల్లో ఏపీ ఇప్పుడు కీలకం అవుతుందని ఆయన తెలిపారు. అయితే భారతదేశంలో ఇప్పటికే 5 బంగారు గనులు ఉండడం గమనార్హం. 

