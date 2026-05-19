/Gold Shops Bandh: బంగారం కొనుగోలుదారులకు దిమ్మతిరిగే వార్త.. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జ్యువెలరీ షాపులు మూసివేత!

Gold Shops Bandh:ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ చేసిన “ఒక సంవత్సరం పాటు బంగారం కొనొద్దు” అనే వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారాయి. ఈ వ్యాఖ్యలకు నిరసనగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో స్వర్ణకారులు రాష్ట్రవ్యాప్త బంద్కు పిలుపునిచ్చారు. మే 19న రాష్ట్రంలోని బంగారం దుకాణాలు చాలా చోట్ల మూతపడనున్నట్లు స్వర్ణకార సంఘాలు ప్రకటించాయి.
స్వర్ణకారుల సంఘం నేతలు మాట్లాడుతూ, బంగారం కొనొద్దని చెప్పడం వల్ల ఈ రంగంపై ఆధారపడిన లక్షలాది కుటుంబాలు ఇబ్బందులు పడతాయని అన్నారు. బంగారం వ్యాపారం మాత్రమే కాకుండా, ఆభరణాల తయారీ, పాలిషింగ్, డిజైనింగ్ వంటి అనేక అనుబంధ రంగాల్లో పనిచేసే కార్మికుల జీవితం కూడా దెబ్బతింటుందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ స్వర్ణకార సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఈ బంద్ నిర్వహిస్తున్నారు. రాష్ట్రంలోని జ్యువెలరీ షాపుల యజమానులు, కార్మికులు అందరూ స్వచ్ఛందంగా ఈ నిరసనలో పాల్గొనాలని సంఘం నాయకులు కోరారు. మే 19న బంగారం అమ్మకాలు పూర్తిగా నిలిపివేస్తామని చెప్పారు. ప్రజలు కూడా తమకు సహకరించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
ఇటీవల అంతర్జాతీయ పరిస్థితుల కారణంగా దేశ ఆర్థిక పరిస్థితిపై ఒత్తిడి పెరిగింది. ముఖ్యంగా విదేశీ మారక నిల్వలను కాపాడుకోవడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం బంగారం, వెండి దిగుమతులను తగ్గించాలని భావిస్తున్నట్లు సమాచారం. పశ్చిమ ఆసియా దేశాల్లో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతలు, ముడి చమురు ధరల పెరుగుదల వంటి కారణాలతో ప్రపంచ మార్కెట్లలో అనిశ్చితి నెలకొంది.
ఈ పరిస్థితుల్లో బంగారం కొనుగోళ్లు తగ్గించాలని ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తున్నప్పటికీ, దీనివల్ల స్వర్ణకారుల జీవనోపాధిపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతుందని వ్యాపార వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఇప్పటికే బంగారం ధరలు భారీగా పెరగడంతో ప్రజలు కొనుగోళ్లకు వెనుకంజ వేస్తున్నారని అంటున్నారు.
ప్రస్తుతం 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,57,090 వరకు చేరింది. వెండి కిలో ధర కూడా రూ.2,84,100 వద్ద కొనసాగుతోంది. ఈ పెరిగిన ధరల మధ్య వచ్చిన ఈ వ్యాఖ్యలు మరింత ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయని వ్యాపారులు చెబుతున్నారు.
ప్రధాని చేసిన వ్యాఖ్యలను వెనక్కి తీసుకుని, స్వర్ణకారులకు భరోసా కల్పించాలని సంఘాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. అప్పటివరకు తమ నిరసనలు కొనసాగుతాయని స్పష్టం చేశాయి.