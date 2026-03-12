English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • AP ration card: ఏపీ ప్రజలకు అలర్ట్.. రేషన్ కార్డుల విషయంలో నిర్ణయం తీసుకోనున్న ప్రభుత్వం..!

AP ration card update:ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో రేషన్ కార్డుల విషయంలో ప్రభుత్వం తాజాగా ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రాష్ట్రంలో అమలు చేయబోయే సంక్షేమ పథకాల కోసం కొత్త విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ముఖ్యంగా సూపర్ సిక్స్ సహా అన్ని ప్రభుత్వ పథకాలను సమర్థంగా అమలు చేయడానికి..ఫ్యామిలీ కార్డు..అనే కొత్త విధానాన్ని తీసుకురావాలని ప్రణాళిక రూపొందిస్తోంది.
ఈ విషయాన్ని ప్రణాళిక శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి పీయూష్ కుమార్ వెల్లడించారు. ఆయన చెప్పిన వివరాల ప్రకారం, కొత్తగా తీసుకురాబోయే ఫ్యామిలీ కార్డుకు ప్రస్తుతం ఉన్న రేషన్ కార్డులతో నేరుగా సంబంధం ఉండదని స్పష్టం చేశారు. అంటే రేషన్ కార్డు ఉన్నా లేకపోయినా, కుటుంబాల వివరాలను వేరుగా నమోదు చేసి ఫ్యామిలీ కార్డు ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తోంది.

ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో సుమారు కోటిన్నర బీపీఎల్ (BPL) కుటుంబాలు ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఈ కుటుంబాల వివరాలను సరిగ్గా గుర్తించడానికి క్షేత్రస్థాయిలో సర్వే కూడా నిర్వహిస్తున్నారు. గ్రామాలు, పట్టణాల్లో అధికారులు ఇంటింటికి వెళ్లి కుటుంబాల ఆర్థిక పరిస్థితి, ఆదాయం, జీవన స్థితి వంటి అంశాలను పరిశీలిస్తున్నారు.  

ఈ సర్వే ఆధారంగా నిజంగా పేదరికంలో ఉన్న కుటుంబాలను గుర్తించి వారికి ప్రభుత్వ పథకాలు అందేలా చేయడం ప్రభుత్వ లక్ష్యంగా ఉంది. అలాగే అర్హత లేకపోయినా జాబితాలో ఉన్న కుటుంబాలను తొలగించే ప్రక్రియ కూడా చేపట్టనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.  

ప్రణాళిక శాఖ సమాచారం ప్రకారం, వచ్చే రెండేళ్లలో బీపీఎల్ జాబితా నుంచి దాదాపు 5 లక్షల కుటుంబాలు బయటకు వెళ్లే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. అంటే ఆ కుటుంబాల ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడినట్లు భావించి వారికి పేదరిక జాబితాలో స్థానం ఉండకపోవచ్చు.  

ఫ్యామిలీ కార్డు విధానం అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత ప్రభుత్వం అమలు చేసే పథకాలు మరింత పారదర్శకంగా ఉండే అవకాశముందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా అర్హులైన వారికి మాత్రమే పథకాల ప్రయోజనాలు అందేలా ఈ కొత్త విధానం ఉపయోగపడుతుందని చెబుతున్నారు.

